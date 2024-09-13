"Школьная" мини-пицца, но вкуснее: рецепт перекуса из детства

Что нужно для мини-пиццы

Для того чтобы приготовить паляницы-пиццы, понадобятся следующие продукты:

мука - 500 г;

вода - 100 мл;

молоко - 150 мл;

яйца - 1 шт.;

колбаса - 250 г;

шампиньоны - 2-3 шт.;

сыр - 250 г;

соленые огурцы - 1-2 шт.;

кетчуп - 7-8 ст. л.;

майонез - 6-7 ст. л.;

сливочное масло или растительное масло - 30 г;

сухие дрожжи - 7 г;

сахар - 1,5 ст. л.;

соль - 1 ч. л.

Как готовить "школьную" мини-пиццу

Чтобы сделать тесто для мини-пиццы, молоко и воду необходимо подогреть - они должны быть слегка теплыми. Кроме смеси молока и воды, можно использовать только молоко или только воду.

В подогретую жидкость добавьте дрожжи и сахар. Слегка перемешайте ингредиенты, добавьте яйцо и соль. Затем перемешайте ингредиенты до однородной консистенции.

Просейте муку - это можно делать в несколько этапов, постоянно перемешивая массу. Влейте масло или растопленное масло и замесите мягкое пышное тесто.

Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 1-1,3 часа, чтобы тесто поднялось. После этого его нужно чуть-чуть перемять и, накрыв полотенцем, переставить в теплое место еще на час.

Пока тесто поднимается, подготовьте начинку. Нарежьте колбасу и соленые огурцы на кубики. Грибы следует промыть и нарезать на ломтики. Поджарьте их на сковороде до золотистой корочки.

Сыр для мини-пиццы нужно натереть на большой терке. Также можно использовать зелень, например петрушку или укроп.

Переместите тесто еще раз и разделите его примерно на 10 частей. Оставьте кусочки теста для пиццы еще ненадолго под полотенцем.

Каждый кусочек теста раскатайте на паляничку диаметром 13-15 см. Осторожно переложите палянички на застеленный пергаментом противень, накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.

Затем смажьте пиццу кетчупом, выложите жареные грибы, огурцы и колбасу. Присыпьте пиццу сыром, добавьте майонез и, по желанию, зелень по вкусу.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте мини-пиццу в течение 15-20 минут.