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Шкарлетт розповів про перемоги освітнього фронту України

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П'ятниця 05 серпня 2022 19:57
Шкарлетт розповів про перемоги освітнього фронту України Фото: у МОН України висловилися про сесію НМТ та освітній процес під час війни (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні випускники шкіл та абітурієнти успішно завершили основну сесію національного мультипредметного тесту (спрощений аналог ЗНО) в умовах воєнного стану під час російської повномасштабної війни.

Про це 5 серпня заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

Чиновник підбив підсумки навчального року 2021/2022, розповів про випускників "медалістів", про сесію НМТ і результати тестування, про підготовку до початку нового навчального процесу 2022/2023.

Так, міністр висловився про перемоги "освітнього фронту" України.

"За три місяці ми розробили нове комп’ютерне тестування, організували пункти складання тесту в Україні та 32 країнах світу", - зазначив Шкарлет.

Він також наголосив, що кожен абітурієнт був забезпечений правом на доступ до вищої освіти в ході "незалежного і прозорого процесу вступу".

Як пройшла основна сесія НМТ

Вже отримали свої результати по національному мультипредметному тесту 155 790 абітурієнтів, які складали НМТ в період з 22 липня по 2 серпня.

Ті ж, хто брав участь у тестуванні 3-4 серпня, незабаром теж дізнаються підсумки.

Тести за кордоном склали 17 632 українських випускників.

Кращі результати

200 балів, тобто без жодної помилки, отримали:

  • 6473 учасники - з 1 предмету;
  • 1664 учасники - з 2 предметів;
  • 458 учасників - 3 предмети.

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Скільки випускників шкіл і майбутніх першокласників

  • В Україні випускники 9-х та 11-х класів отримали 566,2 тисячі свідоцтв про здобуття базової та повної загальної середньої освіти.
  • Ще понад 2 тисячі документів про освіту отримали українські випускники за кордоном.

"Золоті медалі" за підсумками навчального року 2021/22 отримали 14,1 тисячі випускників шкіл, а "срібними" медалістами стали 44 тисяч людей.

До шкіл для зарахування до 1 класів станом на сьогодні подано понад 322 тисячі заяв.

Нагадаємо, перед цим ми писали, як планують розпочати навчання в школах в різних містах України.

Додамо також, що в Офісі освітнього омбудсмена розпочали опитування серед учнів та студентів, їхніх батьків та педагогів, про форму навчання та проблеми освіти під час війни.

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МОН школа ВНО 2022 нмт Сергій Шкарлет
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