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Удар КАБами по Сумах: вже 5 загиблих та 30 поранених, є тяжкі

19:11 11.07.2026 Сб
1 хв
у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень
aimg Валерія Абабіна
Удар КАБами по Сумах: вже 5 загиблих та 30 поранених, є тяжкі Фото: Наслідки російської атаки на Суми 11 липня (t.me/hryhorov_oleg)
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Кількість загиблих внаслідок російського удару по Сумах зросла до п'яти. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час обстрілу 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Сум Артема Кобзаря у Telegram.

Як повідомив мер Сум, у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок ворожого обстрілу.

"На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок ворожого обстрілу", - написав Кобзар.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Кількість постраждалих також зросла - до 30 людей. Наразі п'ятеро з них перебувають у важкому стані.

За словами мера, медики надають усім необхідну допомогу та борються за життя кожного.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі Сум.

Тоді голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв про чотирьох загиблих та сімох поранених.

У ніч на 11 липня Росія також масовано атакувала Україну балістичними та керованими авіаційними ракетами, а також 121 ударним дроном.

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