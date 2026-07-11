Удар КАБами по Сумах: вже 5 загиблих та 30 поранених, є тяжкі

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Кількість загиблих внаслідок російського удару по Сумах зросла до п'яти. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час обстрілу 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Сум Артема Кобзаря у Telegram.

Як повідомив мер Сум, у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок ворожого обстрілу. "На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок ворожого обстрілу", - написав Кобзар. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Кількість постраждалих також зросла - до 30 людей. Наразі п'ятеро з них перебувають у важкому стані. За словами мера, медики надають усім необхідну допомогу та борються за життя кожного.