Широкий канал и ветряные мельницы: как выглядит элитная резиденция Ющенко под Киевом

Дом Виктора Ющенко попал в объективы журналистов. У третьего президента Украины есть роскошный особняк под Киевом в поселке Новые Безрадичи. Сюда Ющенко переехал в 2014 году с государственных дач в Конча-Заспе.

Ранее на этом месте находился старый, более скромный особняк Виктора Ющенко. Но потом он возвел огромное здание, которое в разы больше прежнего.

Резиденция Виктора Ющенко под Киевом (скриншот с видео)

Территория его владений составляет 3,5 гектара. Данную местность Ющенко еще выбрал, когда был главой НБУ. Дорога от трассы к его дому качественно заасфальтирована, горят все фонари и даже есть камеры наблюдения.

Резиденция Виктора Ющенко под Киевом (скриншот с видео)

На большом участке находится сад, ферма, пасека, ветряные мельницы, столярная мастерская и несколько водоемов, на одном из которым установлены рыболовные мостики. Также есть большая крытая терраса с местом для барбекю.

Резиденция Виктора Ющенко под Киевом (скриншот с видео)

Виктор Ющенко также решил защититься от посторонних глаз. Он вырыл вокруг своей территории канал около трех метров шириной. Кроме того, этот ров болотистый.

Бывший президент занимается сельхоз-хозяйством. Часть территории отведена для выгула лошадей. Также есть несколько огородов и теплица.

Резиденция Виктора Ющенко под Киевом (видео: YouTube)