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Широкий канал і вітряні млини: як виглядає елітна резиденція Ющенко під Києвом

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Київ, Четвер 15 липня 2021 23:31
Широкий канал і вітряні млини: як виглядає елітна резиденція Ющенко під Києвом Фото: резиденція Віктора Ющенка під Києвом (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Будинок Віктора Ющенка потрапив в об'єктиви журналістів. У третього президента України є розкішний особняк під Києвом в селищі Нові Безрадичі. Сюди Ющенко переїхав в 2014 році з державних дач у Конча-Заспі.

Про це повідомляє "Страна".

Раніше на цьому місці знаходився старий, більш скромний особняк Віктора Ющенко. Але потім він звів величезний будинок, який в рази більше, ніж раніше.

Широкий канал і вітряні млини: як виглядає елітна резиденція Ющенко під Києвом

Резиденція Віктора Ющенка під Києвом (скріншот з відео)

Територія його володінь становить 3,5 гектара. Дану місцевість Ющенко ще вибрав, коли був главою НБУ. Дорога від траси до його дому якісно заасфальтована, горять всі ліхтарі і навіть є камери спостереження.

Широкий канал і вітряні млини: як виглядає елітна резиденція Ющенко під Києвом

Резиденція Віктора Ющенка під Києвом (скріншот з відео)

На великій ділянці знаходиться сад, ферма, пасіка, вітряні млини, столярна майстерня та кілька водойм, на одному з яких встановлені рибальські містки. Також є велика крита тераса з місцем для барбекю.

Широкий канал і вітряні млини: як виглядає елітна резиденція Ющенко під Києвом

Резиденція Віктора Ющенка під Києвом (скріншот з відео)

Віктор Ющенко також вирішив захиститися від сторонніх очей. Він вирив навколо своєї території канал близько трьох метрів шириною. Крім того, цей рів болотистий.

Колишній президент займається сільгосп-господарством. Частина території відведена для вигулу коней. Також є кілька городів і теплиця.

Резиденція Віктора Ющенка під Києвом (відео: YouTube)

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео шикарної резиденції Олени Кравець.

Ми також показали, як виглядає особняк співачки Анастасії Приходько.

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