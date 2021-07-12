Бассейн с морской водой и бухта для яхт: как выглядит шикарная резиденция Елены Кравец

Елена Кравец живет в загородном деревянном коттедже на берегу Днепра. В этом элитном коттеджном городке домов совсем немного – чуть более десятка. Однако на Левом берегу Днепра живут в основном звезды шоу-бизнеса.

Как выглядит резиденция за городом Елены Кравец, показали в программе " Викриття " на телеканале LIVE.

Дом участницы "Квартал 95" находится в элитном районе на Осокорках. Весь коттеджный поселок надежно охраняется – есть посты на въезде и охрана на набережной. Сам дом выполнен из дерева и в нем два этажа.

На территории коттеджного поселка есть общий бассейн для всех жителей – он наполнен морской водой. На берегу у каждого владельца дома есть одно парковочное место для собственных катеров или яхт.

Дом Елены Кравец находится в 50 метрах от воды и в ее резиденции всегда есть тень, так как на территории много высоких деревьев. На территории есть только газон и небольшая изгородь – из кустов. В доме около 300 квадратных метров, и он полностью сделан из деревянных брусьев.

Кухня у Елены Кравец с высокими потолками и огромной люстрой в виде ветки дерева. На втором этаже расположены две детские комнаты – для двойняшек Кати и Вани, а также комната старшей дочери Кравец – Маши.

Ранее артистка рассказывала в интервью, что в ее доме достаточно места для антиквариата и для этнических мотивов, так как она любит привозить из поездок аутентичные сувениры.

Все дома в коттеджном поселке уже выкуплены. Однако можно взять в аренду домик за 5000 долларов и стать соседом Елены Кравец.

Дом Елены Кравец на Осокорках показали с высоты птичьего полета