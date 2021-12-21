Шикарное мясо "Как шашлык" для новогоднего стола: готовим просто и быстро
Предлагаем приготовить вкуснейшую мясную закуску для новогоднего стола, которая по вкусу будет напоминать шашлык.
Рецептом поделилась популярный фуд-блогер Alina FooDee.
Ингредиенты для закуски:
- Мясо (говядина, свинина) или язык (говяжий, свиной) - 1-1,4 кг
- Для бульона: лук - 1 шт., чеснок - несколько зубчиков, лавровый лист - 1-2 шт., душистый перец - 4 шт., черный перец - 8-10 шт.
- Для маринада: лук - 400 г, петрушка - небольшой пучок, острый перец - по вкусу, соль - 1 ч.л. с горкой (по вкусу), сахар - 1 ст. л., уксус 6% - 5 ст. л., вода - 5 ст. л., черный перец - 1 ч. л., кориандр - 1 л, растительное масло - 5 ст. л.
Скрин: так будет выглядеть наша закуска
Пошаговое приготовление закуски
В кастрюлю положить мясо, лук, чеснок, лавровый лист, душистый перец, черный перец. Залить кипятком и варить до готовности мяса (30-40 минут), но не переваривать, чтобы мясо не вышло сухим.
Дать мясу полностью остыть в том бульоне, в котором оно варилось. Так мясо будет сочнее. Нарезать мясо кружочками.
Нарезать лук перьями, мелко нарезать петрушку и острый перец. Перемешать лук, петрушку и перец и помять руками, чтобы лук пустил сок.
В стеклянную емкость выложить слой мяса, сверху слой лука, снова слой мяса, сверху слой лука.
Для маринада смешать соль, сахар, воду, растительное масло, уксус, молотый черный перец, кориандр.
Залить мясо и оставить его мариноваться на 6-12 часов в холодильнике, можно на сутки. За это время несколько раз аккуратно перемешать мясо.
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