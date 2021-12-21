Шикарне м'ясо "Як шашлик" для новорічного столу: готуємо просто і швидко

Пропонуємо приготувати смачну м'ясну закуску для новорічного столу, яка за смаком буде нагадувати шашлик.

Інгредієнти для закуски:

М'ясо (яловичина, свинина) або язик (яловичий, свинячий) - 1-1,4 кг

Для бульйону: цибуля - 1 шт., часник - кілька зубчиків, лавровий лист - 1-2 шт., запашний перець - 4 шт., чорний перець - 8-10 шт.

Для маринаду: цибуля - 400 г, петрушка - невеликий пучок, гострий перець - за смаком, сіль - 1 ч. л. з гіркою (за смаком), цукор - 1 ст. л., оцет 6% - 5 ст. л., вода - 5 ст. л., чорний перець - 1 ч. л., коріандр - 1 л, рослинна олія - 5 ст. л.

Скрін: так буде виглядати наша закуска

Покрокове приготування закуски

У каструлю покласти м'ясо, цибулю, часник, лавровий лист, запашний перець, чорний перець. Залити окропом і варити до готовності м'яса (30-40 хвилин), але не переварювати, щоб м'ясо не вийшло сухим.

Дати м'ясу повністю охолонути в тому бульйоні, в якому воно варилося. Так м'ясо буде соковитіше. Нарізати м'ясо кружечками.

Нарізати цибулю пір'ям, дрібно нарізати петрушку і гострий перець. Перемішати цибулю, петрушку і перець і пом'яти руками, щоб цибуля пустила сік.

У скляну ємність викласти шар м'яса, зверху шар цибулі, знову шар м'яса, зверху шар цибулі.

Для маринаду змішати сіль, цукор, воду, рослинна олію, оцет, мелений чорний перець, коріандр.

Залити м'ясо і залишити його маринуватися на 6-12 годин в холодильнику, можна на добу. За цей час кілька разів акуратно перемішати м'ясо.