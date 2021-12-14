Три простых и быстрых салата на Новый год, которые порадуют "королевским" вкусом

Новый 2022 год нужно встречать с новыми традициями, в том числе и кулинарными. Предлагаем вам приготовить альтернативные салаты к праздничному столу, которые заменят тяжелые "Оливье", "Шубу" и "Мимозу".

Она предлагает приготовить: салат с крабовыми палочками (но необычный), салат с кальмарами и креветками, салат с красной рыбой.

Салат с крабовыми палочками

Крабовые палочки - 250 г

Плавленый сыр - 200 г

Чеснок - 2 зубчика

Вареные яйца - 3 шт.

Сухарики пшеничные - 70 г

Кукуруза - 100 г

Майонез - 150 г

Натираем на мелкой терке плавленый сырок (его можно положить в морозилку минут на десять до начала готовки). Натираем также на терке чеснок, яйца.

Каждую крабовую палочку разрезаем вдоль и измельчаем.

Выкладываем все слоями: плавленый сыр, чеснок, тонкой сеточкой майонез; затем яйца, майонез; крабовые палочки, майонез; сухарики, майонез и кукуруза.

Дайте салату настояться в холодильнике пару часов и подавайте к столу.

Скрин видео: Салат с крабовыми палочками

Салат с кальмарами и креветками

Кальмары - 200 г

Креветки очищенные - 150 г

Листья салата - 80-100 г

Маслины - 16 шт.

Помидоры маленькие - 8-10 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Петрушка - небольшой пучок

Соевый соус - 4 ст. л.

Сахар - 1 ч. л.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Растительное масло - 5 ст. л.

Натираем на терке чеснок, рубим мелко петрушку, добавляем чайную ложку (без горки) сахара, растираем и перекладываем кашицу в емкость. Добавляем туда столовую ложку лимонного сока, 5 ст. л. растительного масла, 4 ст. л. соевого соуса. Все перемешиваем и ставим в холодильник настояться. Это будет наш соус для заправки салата.

Отвариваем размороженные морепродукты в подсоленной воде: креветки - 3 минуты, кальмары - 1 минуту. Охлаждаем.

Нарезаем мелкие помидоры четвертинками, кальмары кольцами, чистим креветки.

Ставим по центру тарелки емкость вверх дном (это будет центр нашего салата). Раскладываем по краю тарелки салатный микс, на него морепродукты, затем помидоры, оливки.

Перемешиваем соус, ставим по центру тарелки соусник, и подаем. Соусом салат нужно поливать непосредственно перед употреблением.

Скрин: Салат с кальмарами и креветками

Салат с красной рыбой

Болгарский перец - 100 г

Свежий огурец - 100 г

Лук красный - 30 г

Авокадо - 1 шт.

Салатный микс - 200 г

Красная рыба малосольная - 200 г

Кунжут - 10 г

Для заправки:

Мед - 1 ч. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Горчица с зернами - 1 ст. л

Соевый соус - 4 ст. л.

Для маринования лука:

Уксус яблочный - 1/2 ч. л.

Сахар - щепотка

Соль - щепотка

Нарезаем полукольцами половину небольшой луковицы, маринуем (соль, сахар, уксус) и перемешиваем.

Режем соломкой один огурец, половину болгарского перца. Чистим мягкий спелый авокадо, нарезаем тонкими ломтиками. Красную рыбу нарезаем слайсами.

Отрезаем стебли от рукколы, крупно режем. Также крупными кусками режем салат "Айсберг". Обжариваем на сухой сковородке кунжут.

Смешиваем все ингредиенты соуса: масло, горчицу, соевый соус, мед.

Смешиваем в емкости салат, перец, огурцы, добавляем лук, перемешиваем. Поливаем 1/3 соуса, перемешиваем и выкладываем на тарелку.

Сверху выкладываем рыбу, авокадо, поливаем соусом и посыпаем кунжутом.

Такое блюдо нужно употреблять сразу же после приготовления, чтобы листья салата не завяли.

Скрин: Салат с красной рыбой