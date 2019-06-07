Шестикратный обладатель Грэмми: умер легендарный музыкант

Умер музыкант Доктор Джон (Getty Images)

Музыкант был включен в 2011 году в Зал славы рок-н-рола

В Новом Орлеане, США, скончался шестикратный обладатель премии Грэмми, джазовый и рок-музыкант Доктор Джон. Информацию о его смерти подтвердили представители музыканта в комментарии для издания Variety.

Доктор Джон, настоящее имя Малколм Джон Ребеннек-младший – американский автор-исполнитель, певец, пианист, джазовый музыкант, актер и гитарист. Родился 21 ноября 1940 года.

Доктор Джон (Getty Images)

В начале 1950-х начал выступать под псевдонимом Night Tripper. Его основным инструментом стала гитара, но после неосторожного обращения с оружием, он получил травму руки и от гитары пришлось отказаться.

Доктор Джон (Getty Images)

В 1960-х увлекся культурой вуду, психоделий и начал употреблять наркотики. Он сменил сценический псевдоним на Доктора Джона и переехал в Лос-Анжелес, где стал одним из самых ярких музыкантов в те годы. Записывался вместе с Вэном Моррисоном, Эриком Клэптоном, Миком Джаггером и Шер.

Его музыка сочетала в себе смесь новоорлеанского блюза и джаза, психоделический рок и ритм-энд-блюз. Особой изюминкой его выступлений были яркие карнавальные костюмы Марди-Гра.

На его счету почти 30 альбомов и как отмечают критики, ранние хиты были более продуктивными и популярными.

Доктор Джон за свою музыкальную карьеру получил шесть раз премию Грэмми, а также был включен в Зал славы рок-н-рола в 2011 году.

Доктор Джон скончался 6 июня, в возрасте 78 лет, от сердечного приступа.

Dr. John - Revolution

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