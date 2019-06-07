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Шестиразовий володар Греммі: помер легендарний музикант

STYLERПерсони    07.06.2019 - 09:29
Шестиразовий володар Греммі: помер легендарний музикант
Помер музикант Доктор Джон (Getty Images)

Музикант був включений в 2011 році в Зал слави рок-н-ролу

В Новому Орлеані, США, помер шестиразовий володар премії Греммі, джазовий та рок-музикант Доктор Джон. Інформацію про смерть підтвердили представники музиканта у коментарі для видання Variety.

Доктор Джон, справжнє ім'я Малколм Джон Ребеннек-молодший – американський автор-виконавець, співак, піаніст, джазовий музикант, актор і гітарист. Народився 21 листопада 1940 року.

Шестиразовий володар Греммі: помер легендарний музикант

Доктор Джон (Getty Images)

На початку 1950-х почав виступати під псевдонімом Night Tripper. Його основним інструментом стала гітара, але після необережного поводження зі зброєю, він отримав травму руки і від гітари довелося відмовитися.

Шестиразовий володар Греммі: помер легендарний музикант

Доктор Джон (Getty Images)

У 1960-х захопився культурою вуду, психоделикою і почав вживати наркотики. Він змінив сценічний псевдонім на Доктора Джона і переїхав в Лос-Анджелес, де став одним з найяскравіших музикантів в ті роки. Записувався разом з Веном Моррісоном, Еріком Клептоном, Міком Джаггером і Шер.

Його музика поєднувала в собі суміш новоорлеанського блюзу і джазу, психоделічний рок і ритм-енд-блюз. Особливою родзинкою його виступів були яскраві карнавальні костюми Марді-Гра.

На його рахунку майже 30 альбомів і як зазначають критики, ранні хіти були більш продуктивними і популярними.

Доктор Джон за свою музичну кар'єру отримав шість разів премію Греммі, а також був включений в Зал слави рок-н-ролу в 2011 році.

Доктор Джон помер 6 червня, у віці 78 років від серцевого нападу.

Dr. John - Revolution

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер відомий український футболіст.

А також розповідали про те, що помер легендарний український письменник.

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