ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

От легенды "Динамо" до бомжа: умер знаменитый футболист (фото)

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 17:13
От легенды "Динамо" до бомжа: умер знаменитый футболист (фото)
Умер футболист Борис Деркач (фото: torange.biz)

Борис Деркач после ухода из футбола сидел в тюрьме

Борис Деркач, легендарный футболист киевского "Динамо", скончался в Харькове на 56-году жизни. О нелегкой трагической судьбе и смерти спортсмена сообщает "Фокус".

Футболист скончался в Харькове на 56-м году жизни. 

За свою карьеру защитник "Динамо", харьковского "Металлиста" и московского ЦСКА, дважды выигрывал Кубок СССР (1988 и 1990 год).

В 1990-х годах Борис завершил спортивную карьеру и стал участником криминальной группировки в Будапеште. Угодил в тюрьму на длительный срок и даже совершил попытку побега, которая оказалась неудачной.

От легенды &quot;Динамо&quot; до бомжа: умер знаменитый футболист (фото)

Борис Деркач на одном из последних фото (focus.ua)

В 2005 спортсмен вышел на свободу, устроился работать скаутом в "Металлист". Борис женился и у него родилось двое детей. Однако пристрастие к алкоголю и азартным играм загубило судьбу некогда знаменитого спортсмена.

От легенды &quot;Динамо&quot; до бомжа: умер знаменитый футболист (фото)

Борис Деркач в больнице Малайзии (фото: focus.ua)

Деркач потерял семью, работу и отправился на заработки в столицу Малайзии, Камбоджу. Где в январе этого года в качестве местного бомжа угодил в больницу в тяжелом состоянии.

От легенды &quot;Динамо&quot; до бомжа: умер знаменитый футболист (фото)

Борис Деркач с детьми (фото: focus.ua)

О судьбе экс-футболиста узнали в Украине. Посольство Украины в Малайзии и МИД смогли добится возвращения Деркача на родину, куда он прилетел 30 апреля.

От легенды &quot;Динамо&quot; до бомжа: умер знаменитый футболист (фото)

Борис Деркач с сыном (фото: facebook.com/politeka.net.ua)

Ему предлагали помощь со стороны клуба "Металлист 1925" и Харьковской ОГА. Но мужчина, отказался. В последнее время жил у своих знакомых, а в мае этого года скончался.

Бориса Деркача похоронили на местном кладбище.

От легенды &quot;Динамо&quot; до бомжа: умер знаменитый футболист (фото)

Борис Деркач в составе киевского "Динамо", второй слева в верхнем ряду (ua.tribuna.com)

Ранее сообщалось о том, что Борис Деркач просит о помощи для возвращения на родину из Малайзии.

Также мы писали, что в страшной аварии погиб легендарный 35-летний футболист.

Это моя одна просьба: бабушка погибшего под Киевом мальчика обратилась к экстрасенсам Перила давно должны были заменить: в Калуше ребенок вылетел с моста
Новости Украины преступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь