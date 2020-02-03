Шесть лет в розыске: на Донбассе задержали боевика "ДНР" (фото)

Боевик "ДНР" (фото: коллаж РБК-Украина)

СБУ задержали на Донбассе боевика "ДНР", который был 6 лет в розыске

Боевик "ДНР" был задержан на Донбассе Службой безопасности Украины. Мужчина, имя которого не разглашается, был схвачен на таможенном пункте пропуска "Меловое".

В СБУ рассказали, что задержанный был жителем Славянска. Он добровольно вступил в ряды так называемой "славянской бригады народной милиции ДНР". При этом он занимал "должность" заместителя командира одного из взводов боевиков.

Боевик "ДНР" (фото: СБУ)

По данным спецслужбы, мужчина находился в составе бандформирования "Тайфун" и противостоял вместе с ними силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Боевик "ДНР" (фото: СБУ)

Он также принимал активное участие в боевых действиях, которые проходили под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском Донецкой области.

Боевик "ДНР" (фото: СБУ)

После участия в боевых действиях на стороне "ДНР" в 2016 году террорист отправился в Россию на заработки. При этом 6 лет он находился в общегосударственном розыске.

В данное время задержанный дает показания. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в "ДНР" таинственным образом исчезли освобожденные террористы. В списках освобожденных боевиков было 124 человека, но на оккупированный Донбасс приехали только 122. Окупанты говорят, что людей пытают и якобы вербуют сотрудники СБУ.