ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "ДНР" таинственным образом исчезли освобожденные террористы: не доехали

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 21:14
В "ДНР" таинственным образом исчезли освобожденные террористы: не доехали
В "ДНР" не доехали террористы (Коллаж РБК-Украина)

В Донецк не доехали террористы освобожденные из "украинского плена"

В "ДНР" таинственным образом не доехали террористы, которых месяц назад освободили в рамках обмена пленными. Эти люди по странным обстоятельствам не доехали до места назначения. К слову, в списках освобожденных боевиков было 124 человека, но на оккупированный Донбасс приехали только 122. На эту значительную деталь обратил внимание блогер из Донецка Макс Баринов.

На территории оккупантов ходят слухи, что освобожденных из "украинского плена" на "родине" пытают. Также в местных соцсетях пишут, что бывших пленников якобы вербует СБУ.

Приехала в гости к родственникам: ФСБ пыталась завербовать украинку под Луганском

"Все покрыто мраком и тщательно скрывается. Известно, что освободили 124 человека, а въехало 122. Куда пропали двое – неизвестно. В местных Telegram-каналах пишут, что домой их не отпускают из-за проверок по поводу возможной вербовки Службой безопасности Украины. Также им запрещено встречаться с родственниками и принимать какие-либо передачи. В "ДНР" ширятся слухи, что освобожденных пытают", – сообщил блогер "Обозревателю".

Напомним, что обмен пленными на Донбассе 29 декабря был проведен по формуле 123 от украинской стороны и 76 от боевиков "Л/ДНР".

"ДНР" выдвинула новые условия для дальнейшего обмена пленными СБУ задержала экс-боевика группировки "Призрак"
Новости Украины ДНР
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь