Боевики "ДНР" жестко вербовали патриота из Днепра: две недели в подвале

Боевики "ДНР" вербовали и пытали жителя Днепра (фото: vk.com/sdd_sevastopol)

Боевики "ДНР" пытались заставить жителя из Днепра сдавать им патриотические организации

Боевики "ДНР" похитили и две недели пытали жителя Днепра, пытаясь его завербовать. Об этом сообщила контрразведка СБУ, которой удалось разоблачить попытки террористов из так называемой "МГБ ДНР".

В Службе безопасности рассказали, что еще в декабре 2019-го бизнесмена из Днепра похитили, когда он приехал к родителям в родной Донецк.

Террористы две недели продержали мужчину в подвале, обвиняя его в сотрудничестве со спецслужбами подконтрольной Украине территорий. Боевики, применяя физические и психологические пытки, принудили бизнесмена к сотрудничеству.

Он должен был собирать и передавать террористам информацию о патриотических организациях, с которыми у него были контакты. Также боевики не постеснялись изъять у бизнесмена крупную сумму и собственный автомобиль.

Сразу же после возвращения на подконтрольную территорию мужчина попал в поле зрения оперативников.

"По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.