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Шість років у розшуку: на Донеччині затримали бойовика "ДНР" (фото)

STYLERЖиття    03.02.2020 - 16:24
Шість років у розшуку: на Донеччині затримали бойовика "ДНР" (фото)
Бойовик "ДНР" (фото: колаж РБК-Україна)

СБУ затримали на Донбасі бойовика "ДНР", який був 6 років у розшуку

Бойовик "ДНР" був затриманий на Донбасі Службою безпеки України. Чоловік, ім'я якого не розголошується, був схоплений на митному пункті пропуску "Мілове".

У СБУ розповіли, що затриманий був жителем Слов'янська. Він добровільно вступив у лави так званої "слов'янської бригади народної міліції ДНР". При цьому він займав посада заступника командира одного із взводів бойовиків.

Шість років у розшуку: на Донеччині затримали бойовика &quot;ДНР&quot; (фото)

Бойовик "ДНР" (фото: СБУ)

За даними спецслужби, чоловік перебував у складі бандформування "Тайфун" і протистояв разом з ними силам АТО на території Донецької і Луганської областей.

Шість років у розшуку: на Донеччині затримали бойовика &quot;ДНР&quot; (фото)

Бойовик "ДНР" (фото: СБУ)

Він також брав активну участь у бойових діях, які проходили під СМТ Шахтарське, селищем Опитне, Спартаком і місті Новоазовськ Донецької області.

Шість років у розшуку: на Донеччині затримали бойовика &quot;ДНР&quot; (фото)

Бойовик "ДНР" (фото: СБУ)

Після участі в бойових діях на стороні "ДНР" в 2016 році терорист відправився в Росію на заробітки. При цьому 6 років він перебував у загальнодержавному розшуку.

В даний час затриманий дає свідчення. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що в "ДНР" таємничим чином зникли звільнені терористи. У списках звільнених бойовиків було 124 людини, але на окупований Донбас приїхали тільки 122. Окупанты говорять, що людей катують і нібито вербують співробітники СБУ.

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