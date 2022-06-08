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Этнические мотивы, лен и ассиметрия: стилист назвал главные тренды лета

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Среда 08 июня 2022 15:27
Этнические мотивы, лен и ассиметрия: стилист назвал главные тренды лета Модные тренды лета 2022 (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Нынешнее лето вернет тренд на нулевые годы, также на пике моды будут этнические мотивы, льняная одежда и минималистичный романтизм.

О главных модных трендах лета 2022 рассказал в Instagram стилист Матвей Калугин.

Асимметрия в очередной раз покоряет летние коллекции. Это может быть асимметричный подол в платье или юбке, асимметричные вырезы или рукава.

Этнические мотивы, лен и ассиметрия: стилист назвал главные тренды лета

Льняные костюмы, которые раньше попадались большей частью в мужских коллекциях, уверенно переходят и в женский гардероб! Это красиво, комфортно и добавляет больше глубины образам благодаря фактуре.

Этнические мотивы, лен и ассиметрия: стилист назвал главные тренды лета

Тейлоринг получает новый виток своего развития, теперь это не только брюки и блейзер. Все чаще мы будем видеть компиляцию костюмных брюк с жилетом, костюмы с мини-юбками и костюмы-тройки на современный лад. В этом тренде переплетаются маскулинность, элегантность и сексуальность.

Этнические мотивы, лен и ассиметрия: стилист назвал главные тренды лета

Сексуальность в целом на мажорной ноте в этом сезоне, особого шума наделало экстремальное мини. Если вы хотите сделать безусловный акцент на ногах - это ваш выбор!

Этнические мотивы, лен и ассиметрия: стилист назвал главные тренды лета

Сетки и макраме сочетают в себе лаконичность, соблазн и легкость. Безусловно, летом невероятно будут смотреться платья макраме или полупрозрачные топы; впрочем, если вы хотите лишь слегка поэкспериментировать - это может быть шопер макраме или вязаная портупея.

Этнические мотивы, лен и ассиметрия: стилист назвал главные тренды лета

Минималистичный романтизм - это сочетание привычной романтики с минимализмом и строгостью. Его характеризуют мягкие оттенки, объемные рукава, корсеты, фигурные вырезы, ампирная талия. Впрочем, эта романтика "легкая", без кружева, цветов или чрезмерного количества деталей.

Этнические мотивы, лен и ассиметрия: стилист назвал главные тренды лета

В этом сезоне этнические мотивы будут еще более популярными. А нам, украинцам, сам бог велел надеть вышиванку летом.

Этнические мотивы, лен и ассиметрия: стилист назвал главные тренды лета

Много психоделических принтов стилист заметил в топах, рубашках и платьях на лето. Крутой тренд для тех, кто любит быть в центре внимания и хочет сконцентрировать в образе максимум энергии!

Этнические мотивы, лен и ассиметрия: стилист назвал главные тренды лета

Платформа - привет из 00-х, который дизайнеры актуально интерпретировали под современный гардероб. Особенно советую обратить внимание на клоги и мюли на платформе.

Этнические мотивы, лен и ассиметрия: стилист назвал главные тренды летаГлавные модные тренды лета 2022 (фото:instagram.com/matveyykl)

Ранее мы писали, какие пять моделей купальников будут самыми модными и трендовыми летом 2022.

А также сообщали, какие джинсы будут носить все летом 2022.

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