Этнические мотивы, лен и ассиметрия: стилист назвал главные тренды лета

Нынешнее лето вернет тренд на нулевые годы, также на пике моды будут этнические мотивы, льняная одежда и минималистичный романтизм.

Асимметрия в очередной раз покоряет летние коллекции. Это может быть асимметричный подол в платье или юбке, асимметричные вырезы или рукава.



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Льняные костюмы, которые раньше попадались большей частью в мужских коллекциях, уверенно переходят и в женский гардероб! Это красиво, комфортно и добавляет больше глубины образам благодаря фактуре.



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Тейлоринг получает новый виток своего развития, теперь это не только брюки и блейзер. Все чаще мы будем видеть компиляцию костюмных брюк с жилетом, костюмы с мини-юбками и костюмы-тройки на современный лад. В этом тренде переплетаются маскулинность, элегантность и сексуальность.



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Сексуальность в целом на мажорной ноте в этом сезоне, особого шума наделало экстремальное мини. Если вы хотите сделать безусловный акцент на ногах - это ваш выбор!



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Сетки и макраме сочетают в себе лаконичность, соблазн и легкость. Безусловно, летом невероятно будут смотреться платья макраме или полупрозрачные топы; впрочем, если вы хотите лишь слегка поэкспериментировать - это может быть шопер макраме или вязаная портупея.



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Минималистичный романтизм - это сочетание привычной романтики с минимализмом и строгостью. Его характеризуют мягкие оттенки, объемные рукава, корсеты, фигурные вырезы, ампирная талия. Впрочем, эта романтика "легкая", без кружева, цветов или чрезмерного количества деталей.



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В этом сезоне этнические мотивы будут еще более популярными. А нам, украинцам, сам бог велел надеть вышиванку летом.



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Много психоделических принтов стилист заметил в топах, рубашках и платьях на лето. Крутой тренд для тех, кто любит быть в центре внимания и хочет сконцентрировать в образе максимум энергии!



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Платформа - привет из 00-х, который дизайнеры актуально интерпретировали под современный гардероб. Особенно советую обратить внимание на клоги и мюли на платформе.

Главные модные тренды лета 2022 (фото:instagram.com/matveyykl)