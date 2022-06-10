Шовк, вирізи і квітковий принт: наймодніші сукні цього літа

Погодьтеся, плаття - та річ, яка влітку набуває особливого значення для дівчат! Навіть ті, хто не носить їх взагалі в інші сезони, влітку поповнюють гардероб парочкою.

Стиліст Ната Москаленко розповіла в Instagram про головні тренди на літо 2022, щоб кожна з нас знайшла те саме плаття, яке буде відображати характерний стиль і яке не захочеться знімати весь сезон.

Експерт зазначила, що характерний стиль - це і є ті самі способи стилізації, які кожна дівчина створює сама. Наприклад, одну сукню десять дівчат будуть носити і стилізувати абсолютно по-різному (взуття, сумки, прикраси, верхній шар одягу).

Модні сукні на літо 2022:

Виріз

Це перевірений спосіб звернути на себе увагу, тим більше що в моді незвичайні розрізи, наприклад, фігурні або поперечні на талії, плечі, рукавах.

Квітковий принт

Кращим варіантом повсякденного літнього плаття будуть моделі з принтом у вигляді квітів.

Міні

Льон

Трикотажні

Вони поєднуються майже з будь-яким взуттям, що дозволяє створювати образи на всі випадки життя.

Кроше, сітки, макраме

Плаття-сітку багато дизайнерів називають універсальним, хоча доречно воно не завжди. Важливо правильно підбирати розмір сітки (вона не повинна бути надто великою) і шар одягу під неї, тільки тоді образ буде лаконічним.

Відкрита спина

Стяжки, драпірування

Шовкові

Ці сукні будуть носити всі влітку 2022 (фото: instagram.com/nata_moskalenko_)