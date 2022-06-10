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Шовк, вирізи і квітковий принт: наймодніші сукні цього літа

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П'ятниця 10 червня 2022 19:23
Шовк, вирізи і квітковий принт: наймодніші сукні цього літа Модні сукні на літо (колаж Styler, фото: instagram.com/nata_moskalenko_)
Автор: Марина Настевич

Погодьтеся, плаття - та річ, яка влітку набуває особливого значення для дівчат! Навіть ті, хто не носить їх взагалі в інші сезони, влітку поповнюють гардероб парочкою.

Стиліст Ната Москаленко розповіла в Instagram про головні тренди на літо 2022, щоб кожна з нас знайшла те саме плаття, яке буде відображати характерний стиль і яке не захочеться знімати весь сезон.

Експерт зазначила, що характерний стиль - це і є ті самі способи стилізації, які кожна дівчина створює сама. Наприклад, одну сукню десять дівчат будуть носити і стилізувати абсолютно по-різному (взуття, сумки, прикраси, верхній шар одягу).

Модні сукні на літо 2022:

Виріз

Це перевірений спосіб звернути на себе увагу, тим більше що в моді незвичайні розрізи, наприклад, фігурні або поперечні на талії, плечі, рукавах.

Шовк, вирізи і квітковий принт: наймодніші сукні цього літа

Квітковий принт

Кращим варіантом повсякденного літнього плаття будуть моделі з принтом у вигляді квітів.

Шовк, вирізи і квітковий принт: наймодніші сукні цього літа

Міні

Шовк, вирізи і квітковий принт: наймодніші сукні цього літа

Льон

Шовк, вирізи і квітковий принт: наймодніші сукні цього літа

Трикотажні

Вони поєднуються майже з будь-яким взуттям, що дозволяє створювати образи на всі випадки життя.

Шовк, вирізи і квітковий принт: наймодніші сукні цього літа

Кроше, сітки, макраме

Плаття-сітку багато дизайнерів називають універсальним, хоча доречно воно не завжди. Важливо правильно підбирати розмір сітки (вона не повинна бути надто великою) і шар одягу під неї, тільки тоді образ буде лаконічним.

Шовк, вирізи і квітковий принт: наймодніші сукні цього літа

Відкрита спина

Шовк, вирізи і квітковий принт: наймодніші сукні цього літа

Стяжки, драпірування

Шовк, вирізи і квітковий принт: наймодніші сукні цього літа

Шовкові

Шовк, вирізи і квітковий принт: наймодніші сукні цього літаЦі сукні будуть носити всі влітку 2022 (фото: instagram.com/nata_moskalenko_)

Нагадаємо, раніше стиліст назвав головні тренди літа 2022, серед яких етнічні мотиви, лляний одяг, мінімалістичний романтизм та інші.

Ми також писали, які п'ять моделей купальників будуть наймоднішими і трендовими влітку 2022.

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