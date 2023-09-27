Шеф-кухар McDonald's поділився секретними інгредієнтами соусу Біг-Маку: і це не кетчуп

"Біг Мак" із McDonald's - це друга за популярністю страва у меню після фірмової картоплі фрі. Він містить унікальний соус, який не додають до інших страв фаст-фуду.

Так, шеф ресторанів мережі швидкого харчування поділився секретом фірмового соусу, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok колишнього кухаря "маку".

Що ми знаємо про Біг-Мак

Біг-Мак зроблений із двох котлет із яловичини та трьох шарів булочки з кунжутом, бургер доповнений сиром, дрібно нарізаною цибулею, тертим салатом, солоними огірками й, звичайно ж, секретним соусом.

Хоча багатьом людям подобається ця унікальна приправа, мало хто знає, що міститься в ній.

У чому секрет соусу Біг-Маку

Колишній шеф-кухар McDonald's Майк Харач розкрив дивовижний список інгредієнтів знаменитого соусу для гамбургерів.

Наголошується, що у гострій приправі насправді немає кетчупу, незважаючи на її фірмовий рожевий відтінок.

Розкрито фірмовий соус Біг-Мака (Скриншот)

Натомість соус на основі майонезу набуває свого унікального смаку завдяки поєднанню дюссельдорфської гірчиці та винного оцту.

Майк розповів, що помаранчевий колір обумовлений невеликою дозою паприки, яка діє як барвник, а також смакова добавка.

Крім гірчиці, оцту та паприки, решта інгредієнтів такі ж, як і очікувалося.

Соус для Біг-Маку готується із суміші майонезу, солодкого маринованого огірка, цибулевого порошку, гранульованого часнику та білого перцю. За словами Майка, їх слід змішати й залишити щонайменше на 30 хвилин, щоб вийшло те, що використовують у ресторанах Макдональдса.

У соусі немає кетчупу або інших продуктів на основі томатів, але є широкий спектр стабілізаторів, консервантів і спецій, які можна не додавати, якщо ви готуєте його вдома.