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МакДональдс повернув улюблені українцями страви. Що відомо про "нове" меню

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Україна, Середа 09 серпня 2023 15:13
МакДональдс повернув улюблені українцями страви. Що відомо про "нове" меню МакДональдс в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторани МакДональдс після ряду запитів від клієнтів повернули до меню улюблені українцями страви.

Що відомо про "нове старе" меню - в матеріалі Styler далі.

Які страви повернули

"Вони вже тут", - написала прес-служба і опублікувала відео у Facebook.

На кадрах показали сирний соус, яким заінтригували ще тиждень тому. А також улюблені картопляні діпи й хітяру - український бургер!

Тепер українці в коментарях просять повернути легендарну картоплю по-селянськи, а також шоколадне печиво. "Мак" поки що думає.

Що входить до складу українського бургера

Власне, таких бургерів - два: з яловичиною і куркою.

  • Житній з яловичиною

До нього входять: житня булочка, соковита яловичина, хрумкий бекон, сир Чедер, свіжий салат, мариновані огірочки та соус Барбекю.

  • Житній з куркою

Тут - запашна житня булочка в поєднанні з хрумким беконом, соковитою курячою котлетою, свіжим салатом і маринованими огірочками, що довершені соусом із зернами гірчиці.

МакДональдс повернув улюблені українцями страви. Що відомо про &quot;нове&quot; меню

Українські бургери (фото: mcdonalds.com)

А ще 5 грн з кожного бургера буде перераховано до Фундації "Дім Рональда МакДональда" в Україні на підтримку українських сімей.

Раніше ми писали про те, як виглядає найшикарніший ресторан МакДоналдьс у світі.

Також читайте, де під Києвом відкрили новенький МакДональдс.

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МакДональдс