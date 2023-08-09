МакДональдс повернув улюблені українцями страви. Що відомо про "нове" меню

Ресторани МакДональдс після ряду запитів від клієнтів повернули до меню улюблені українцями страви.

Що відомо про "нове старе" меню - в матеріалі Styler далі.

Які страви повернули

"Вони вже тут", - написала прес-служба і опублікувала відео у Facebook.

На кадрах показали сирний соус, яким заінтригували ще тиждень тому. А також улюблені картопляні діпи й хітяру - український бургер!

Тепер українці в коментарях просять повернути легендарну картоплю по-селянськи, а також шоколадне печиво. "Мак" поки що думає.

Що входить до складу українського бургера

Власне, таких бургерів - два: з яловичиною і куркою.

Житній з яловичиною

До нього входять: житня булочка, соковита яловичина, хрумкий бекон, сир Чедер, свіжий салат, мариновані огірочки та соус Барбекю.

Житній з куркою

Тут - запашна житня булочка в поєднанні з хрумким беконом, соковитою курячою котлетою, свіжим салатом і маринованими огірочками, що довершені соусом із зернами гірчиці.

Українські бургери (фото: mcdonalds.com)

А ще 5 грн з кожного бургера буде перераховано до Фундації "Дім Рональда МакДональда" в Україні на підтримку українських сімей.