МакДональдс повернув улюблені українцями страви. Що відомо про "нове" меню
Ресторани МакДональдс після ряду запитів від клієнтів повернули до меню улюблені українцями страви.
Що відомо про "нове старе" меню - в матеріалі Styler далі.
Які страви повернули
"Вони вже тут", - написала прес-служба і опублікувала відео у Facebook.
На кадрах показали сирний соус, яким заінтригували ще тиждень тому. А також улюблені картопляні діпи й хітяру - український бургер!
Тепер українці в коментарях просять повернути легендарну картоплю по-селянськи, а також шоколадне печиво. "Мак" поки що думає.
Що входить до складу українського бургера
Власне, таких бургерів - два: з яловичиною і куркою.
- Житній з яловичиною
До нього входять: житня булочка, соковита яловичина, хрумкий бекон, сир Чедер, свіжий салат, мариновані огірочки та соус Барбекю.
- Житній з куркою
Тут - запашна житня булочка в поєднанні з хрумким беконом, соковитою курячою котлетою, свіжим салатом і маринованими огірочками, що довершені соусом із зернами гірчиці.
Українські бургери (фото: mcdonalds.com)
А ще 5 грн з кожного бургера буде перераховано до Фундації "Дім Рональда МакДональда" в Україні на підтримку українських сімей.
Раніше ми писали про те, як виглядає найшикарніший ресторан МакДоналдьс у світі.
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