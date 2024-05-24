Щоб не згнила та зберігала користь: як правильно зберігати свіжу капусту вдома
Жоден продукт, включно з овочами, не може зберігатися вічно. Капуста не надто вибаглива в умовах зберігання, однак є певні фактори, що можуть як продовжити, так і скоротити термін реалізації.
Про те, як краще зберігати капусту, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Скільки і як зберігається капуста
Термін зберігання капусти становить від 1 до шести тижнів при дотриманні умов зберігання. Тривалість терміну, як і температурний режим, залежить від сорту капусти.
Пекінська капуста
Для зберігання пекінської капусти необхідно дотримуватись наступних умов:
- температура має становити від нуля до 2 градусів;
- вологість варто підтримувати від 95% до 98%;
- місце, де зберігається капуста, має бути гарно вентильоване.
Білокачанна та червонокачанна капуста
Білокачанна та червонокачанна капуста можуть зберігатися декілька тижнів за таких умов:
- температура повинна становити від 0 до 1,5 градусів;
- вологість - 90-95%;
- обов'язкова вентиляція в місці зберігання овочу;
- зберігати капусту потрібно подалі від яблук та груш - етилен, який виділяють фрукти знижує тривалість зберігання капусти.
Розрізана білокачанна капуста може зберігатися один два тижні за умови обгортки харчовою плівкою та дотримання умов зберігання.
Скільки зберігати капусту (ілюстрація: Freepik)
Савойська капуста зберігається так само як і білокачанна, проте при її зберіганні температура може знижуватися до -5.
Цвітна капуста
Цвітна капуста може зберігатися при:
- дещо вищій температурі - від 0 до 6 градусів;
- вологість може становити від 85% до 95%;
- рекомендується гарна вентиляція місця для зберігання.
Зазвичай, з дотриманням всіх умов, в холодильнику зберігати цвітну капусту можна приблизно 2 тижні.
Броколі
Броколі дуже вибаглива до температурного режиму і вологості. Таку капусту можна зберігати за наступних умов:
- температура має становити від 0 до 10 градусів;
- вологість допускають від 90% до 95%.
Навіть при незначному зниженні вологості броколі може засохнути, а при збільшенні температури - гниє.
В холодильнику броколі зберігається не більше ніж тиждень. При заморожуванні відварене протягом трьох хвилин та сухе броколі може зберігатися майже рік.
Кольрабі
При зберіганні кольрабі варто дотримуватись наступних рекомендацій:
- температурний режим - від 0 до 2 градусів;
- вологість має становити не менш 95%
В морозилці кольрабі може зберігатися 6-9 місяців. В холодильнику кольрабі лежить менше, аніж в підвалі або в льосі - декілька тижнів.
Для подовження зберігання рекомендують загорнути капусту в цупкий папір, а потім покласти в поліетиленовий пакет.
Брюссельська капуста
Брюссельська капуста зберігається за таких умов:
- температура становить від 0 до 4 градусів;
- вологість бажано встановити на рівні 95%.
Максимально довгий термін зберігання у замороженої капусти - в морозилці її можна тримати до 12 місяців. Однак її краще не додавати до салатів, адже вона може втратити смакові властивості та текстуру.
Як зберігати капусту (ілюстрація: Freepik)
Вкрай важливо дотримуватися рекомендованого режиму. Якщо температура підвищиться навіть на 4 градуси, тривалість зберігання овочу скоротиться.
Адже капуста не лише розм'якне, а й може навіть підгнити. Якщо температура буде нижче 0 - капуста, в більшості випадків, замерзне.
Де зберігати капусту
Найпоширеніші місця для зберігання - це холодильник, льох, морозильна камера або ж балкон. Однак обирати найкраще місце для зберігання капусти слід відповідно до сорту:
- хоча червонокачанна і білокачанна капуста може зберігатися на стелажах, в підвішеному стані або в ящиках, для квартирних умов найкраще підійде балкон або холодильник - з дотриманням температурного режиму та загортуванням у плівку;
- в підвалі, в льосі або в холодильнику цвітна капуста може зберігатися за умови обмотування папером та захисній плівці - проте час від часу папір відкривають;
- брюссельську капусту краще зберігати в погребі в ящиках, в холодильнику вона зазвичай зберігається менше - через недостатню вологість;
- броколі краще заморожувати - в холодильнику термін зберігання становить лише тиждень.
Як зрозуміти, що овоч зіпсувався
Хоча дехто може видаляти дрібні пошкоджені місця, а неушкоджені ділянки використовувати лише для страв з термічною обробкою, найкраще рішення - не вживати овоч, який має ознаки псування. Особливо, якщо процес пошкодив декілька листків углиб.
Раніше ми розповідали про те, де зберігати фрукти.
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Використані джерела для підготовки матеріалу: Dovidkam, Good Harvest, Teplolife.