Чтобы не сгнила и сохраняла пользу: как правильно хранить свежую капусту дома
Ни один продукт, включая овощи, не может храниться вечно. Капуста не слишком требовательна в условиях хранения, однако есть определенные факторы, которые могут как продлить, так и сократить срок реализации.
О том, как лучше хранить капусту, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Сколько и как хранится капуста
Срок хранения капусты составляет от 1 до 6 недель при соблюдении условий хранения. Продолжительность срока, как и температурный режим, зависит от сорта капусты.
Пекинская капуста
Для хранения пекинской капусты необходимо соблюдать следующие условия:
- температура должна составлять от нуля до 2 градусов;
- влажность следует поддерживать от 95% до 98%;
- место, где хранится капуста, должно быть хорошо вентилировано.
Белокочанная и краснокочанная капуста
Белокочанная и краснокочанная капуста могут храниться несколько недель при следующих условиях:
- температура должна составлять от 0 до 1,5 градуса;
- влажность - 90-95%;
- обязательная вентиляция в месте хранения овоща;
- хранить капусту нужно подальше от яблок и груш - этилен, выделяющий фрукты, снижает продолжительность хранения капусты.
Разрезанная белокочанная капуста может храниться две недели при условии обертки пищевой пленкой и соблюдении условий хранения.
Сколько хранить капусту (иллюстрация: Freepik)
Савойская капуста хранится так же, как и белокочанная, однако при ее хранении температура может снижаться до -5.
Цветная капуста
Цветная капуста может храниться при:
- несколько более высокой температуре - от 0 до 6 градусов;
- влажность может составлять от 85 до 95%;
- рекомендуется хорошая вентиляция места для хранения.
Обычно с соблюдением всех условий в холодильнике хранить цветную капусту можно примерно 2 недели.
Брокколи
Брокколи очень требовательна к температурному режиму и влажности. Такую капусту можно хранить в следующих условиях:
- температура должна составлять от 0 до 10 градусов;
- влажность допускают от 90 до 95%.
Даже при незначительном снижении влажности брокколи может засохнуть, а при увеличении температуры - гниет.
В холодильнике брокколи хранится не больше недели. При замораживании отварная в течение трех минут и сухая брокколи может храниться почти год.
Кольраби
При хранении кольраби следует соблюдать следующие рекомендации:
- температурный режим - от 0 до 2 градусов;
- влажность должна составлять не менее 95%
В морозилке кольраби может храниться 6-9 месяцев. В холодильнике кольраби лежит меньше, чем в подвале или в погребе - несколько недель.
Для удлинения хранения рекомендуют завернуть капусту в плотную бумагу, а затем положить в полиэтиленовый пакет.
Брюссельская капуста
Брюссельская капуста хранится в следующих условиях:
- температура составляет от 0 до 4 градусов;
- влажность желательно установить на уровне 95%.
Максимально длительный срок хранения у замороженной капусты - в морозилке ее можно держать до 12 месяцев. Однако ее лучше не добавлять в салаты, ведь она может потерять вкусовые свойства и текстуру.
Как хранить капусту (иллюстрация: Freepik)
Крайне важно соблюдать рекомендуемый режим. Если температура поднимется даже на 4 градуса, продолжительность хранения овоща сократится.
Капуста ведь не только размякнет, но и может даже подгнить. Если температура будет ниже 0 - капуста, в большинстве случаев, замерзнет.
Где хранить капусту
Самые распространенные места для хранения - это холодильник, погреб, морозильная камера или балкон. Однако выбирать лучшее место для хранения капусты следует в соответствии с сортом:
- хотя краснокочанная и белокочанная капуста может храниться на стеллажах, во взвешенном состоянии или в ящиках, для квартирных условий лучше подойдет балкон или холодильник - с соблюдением температурного режима и упаковкой в пленку;
- в подвале, в погребе или в холодильнике цветная капуста может храниться при обмотке бумагой и защитной пленке - однако время от времени бумагу открывают;
- брюссельскую капусту лучше хранить в погребе в ящиках, в холодильнике она обычно сохраняется меньше - из-за недостаточной влажности;
- брокколи лучше замораживать - в холодильнике срок хранения составляет всего неделю.
Как понять, что овощ испортился
Хотя некоторые могут удалять мелкие поврежденные места, а невредимые участки использовать только для блюд с термической обработкой, лучшее решение - не употреблять овощ, имеющий признаки порчи. Особенно, если процесс повредил несколько листьев вглубь.
Раньше мы рассказывали о том, где хранить фрукты.
А также писали, как долго можно хранить мороженое.
Использованные источники для подготовки материала: Dovidkam, Good Harvest, Teplolife.