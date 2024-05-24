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Чтобы не сгнила и сохраняла пользу: как правильно хранить свежую капусту дома

Пятница 24 мая 2024 21:50
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Чтобы не сгнила и сохраняла пользу: как правильно хранить свежую капусту дома Как хранить капусту (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Ни один продукт, включая овощи, не может храниться вечно. Капуста не слишком требовательна в условиях хранения, однако есть определенные факторы, которые могут как продлить, так и сократить срок реализации.

О том, как лучше хранить капусту, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Сколько и как хранится капуста

Срок хранения капусты составляет от 1 до 6 недель при соблюдении условий хранения. Продолжительность срока, как и температурный режим, зависит от сорта капусты.

Пекинская капуста

Для хранения пекинской капусты необходимо соблюдать следующие условия:

  • температура должна составлять от нуля до 2 градусов;
  • влажность следует поддерживать от 95% до 98%;
  • место, где хранится капуста, должно быть хорошо вентилировано.

Белокочанная и краснокочанная капуста

Белокочанная и краснокочанная капуста могут храниться несколько недель при следующих условиях:

  • температура должна составлять от 0 до 1,5 градуса;
  • влажность - 90-95%;
  • обязательная вентиляция в месте хранения овоща;
  • хранить капусту нужно подальше от яблок и груш - этилен, выделяющий фрукты, снижает продолжительность хранения капусты.

Разрезанная белокочанная капуста может храниться две недели при условии обертки пищевой пленкой и соблюдении условий хранения.

Чтобы не сгнила и сохраняла пользу: как правильно хранить свежую капусту дома

Сколько хранить капусту (иллюстрация: Freepik)

Савойская капуста хранится так же, как и белокочанная, однако при ее хранении температура может снижаться до -5.

    Цветная капуста

    Цветная капуста может храниться при:

    • несколько более высокой температуре - от 0 до 6 градусов;
    • влажность может составлять от 85 до 95%;
    • рекомендуется хорошая вентиляция места для хранения.

    Обычно с соблюдением всех условий в холодильнике хранить цветную капусту можно примерно 2 недели.

    Брокколи

    Брокколи очень требовательна к температурному режиму и влажности. Такую капусту можно хранить в следующих условиях:

    • температура должна составлять от 0 до 10 градусов;
    • влажность допускают от 90 до 95%.

    Даже при незначительном снижении влажности брокколи может засохнуть, а при увеличении температуры - гниет.

    В холодильнике брокколи хранится не больше недели. При замораживании отварная в течение трех минут и сухая брокколи может храниться почти год.

    Кольраби

    При хранении кольраби следует соблюдать следующие рекомендации:

    • температурный режим - от 0 до 2 градусов;
    • влажность должна составлять не менее 95%

    В морозилке кольраби может храниться 6-9 месяцев. В холодильнике кольраби лежит меньше, чем в подвале или в погребе - несколько недель.

    Для удлинения хранения рекомендуют завернуть капусту в плотную бумагу, а затем положить в полиэтиленовый пакет.

    Брюссельская капуста

    Брюссельская капуста хранится в следующих условиях:

    • температура составляет от 0 до 4 градусов;
    • влажность желательно установить на уровне 95%.

    Максимально длительный срок хранения у замороженной капусты - в морозилке ее можно держать до 12 месяцев. Однако ее лучше не добавлять в салаты, ведь она может потерять вкусовые свойства и текстуру.

    Чтобы не сгнила и сохраняла пользу: как правильно хранить свежую капусту дома

    Как хранить капусту (иллюстрация: Freepik)

    Крайне важно соблюдать рекомендуемый режим. Если температура поднимется даже на 4 градуса, продолжительность хранения овоща сократится.

    Капуста ведь не только размякнет, но и может даже подгнить. Если температура будет ниже 0 - капуста, в большинстве случаев, замерзнет.

    Где хранить капусту

    Самые распространенные места для хранения - это холодильник, погреб, морозильная камера или балкон. Однако выбирать лучшее место для хранения капусты следует в соответствии с сортом:

    • хотя краснокочанная и белокочанная капуста может храниться на стеллажах, во взвешенном состоянии или в ящиках, для квартирных условий лучше подойдет балкон или холодильник - с соблюдением температурного режима и упаковкой в пленку;
    • в подвале, в погребе или в холодильнике цветная капуста может храниться при обмотке бумагой и защитной пленке - однако время от времени бумагу открывают;
    • брюссельскую капусту лучше хранить в погребе в ящиках, в холодильнике она обычно сохраняется меньше - из-за недостаточной влажности;
    • брокколи лучше замораживать - в холодильнике срок хранения составляет всего неделю.

    Как понять, что овощ испортился

    Наибольший признак испорченной капусты - это появление налета серого цвета с черными вкраплениями - бактериоза.

    Хотя некоторые могут удалять мелкие поврежденные места, а невредимые участки использовать только для блюд с термической обработкой, лучшее решение - не употреблять овощ, имеющий признаки порчи. Особенно, если процесс повредил несколько листьев вглубь.

    Раньше мы рассказывали о том, где хранить фрукты.

    А также писали, как долго можно хранить мороженое.

    Использованные источники для подготовки материала: Dovidkam, Good Harvest, Teplolife.

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