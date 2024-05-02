Як правильно зберігати фрукти: у холодильнику чи на столі

Фрукти - чудове джерело необхідних вітамінів і мікроелементів. Як відомо, свіжість продуктів і максимальна користь зазвичай підтримується завдяки впливу низьких температур. Та попри те, що овочі частіше "живуть" в холодильну, фрукти зберігаються там значно рідше.

Про те, як краще зберігати фрукти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Де зберігати фрукти

Деякі фрукти, через свої властивості, набагато краще зберігаються в холодильнику, а іншим нижча температура ніяк не продовжує тривалість зберігання - тож їх можна тримати на столі за кімнатної температури.

А деякі фрукти, хоча й краще зберігаються в прохолодному місці, спочатку мають достигнути за кімнатної температури.

До того ж певні фрукти, такі як яблука, авокадо, кісточкові фрукти, груші, банани, виділяють природний газ етилен, до якого чутливі інші плоди.

Хоча іноді це може пришвидшити достигання - наприклад, авокадо, яке зберігається зі стиглими бананами, швидше стане м'яким, надмірна кількість етилену може призвести до псування продуктів.

Які фрукти зберігаються при кімнатній температурі

Фрукти, які можна не зберігати в холодильнику:

банани;

лимон;

лайм;

апельсин.

Які фрукти краще зберігати у холодильнику

Серед фруктів, які варто тримати в холодильнику:

яблука;

гранат.

Також в холодильнику рекомендують зберігати виноград - хоча плоди цієї рослини класифікують як ягоди, в побуті він зазвичай посідає місце серед фруктів.

Які фрукти спочатку мають достигнути

До фруктів, які достигають - стають м'якшими - за кімнатної температури, проте зберігаються в холодильнику, належать:

авокадо;

ківі;

манго;

нектарин;

папая;

персик.

А також такі плоди як сливи та абрикоси.

Як і скільки зберігати фрукти

За кімнатної температури фрукти можуть зберігатися від декількох днів до декількох тижнів, залежно від виду. Зазвичай, тривалість зберігання складає 3-5 днів для більшості плодів, таких як банани, авокадо, нектарини, персики і сливи.

Для цитрусових, яблук - як і для винограду - цей термін трохи більший: від 1 до 2 тижнів.

В холодильнику за температури 8-10 градусів популярні плоди мають таку тривалість зберігання:

авокадо (стиглі) - 3-5 днів;

абрикоси (стиглі) - 4-5 днів;

нектарини (стиглі) -3-5 днів

персики (стиглі) - 3-5 днів;

грейпфрути - 2-3 тижні;

апельсини - 2-3 тижні;

ківі (стиглі) - 5-7 днів;

манго (стиглі) - 5-7 днів;

яблука - 3-4 тижні;

груші (стиглі) - 5-7 днів;

сливи (стиглі) -3-5 днів;

гранат - 1-2 місяці;

виноград - 5-7 днів.

Як зберігати фрукти в холодильнику (ілюстрація: Freepik)

Крім зберігання фруктів в межах рекомендованих термінів, варто звернути увагу на інші фактори:

При купівлі обирати не надто м'які фрукти, не брати пошкоджені фрукти - з подряпинами чи вм'ятинами.

Зберігати фрукти потрібно окремо від інших продуктів, особливо від м'яса і тих овочів і фруктів, що виділяють етилен.

Поліетиленові пакети з маленькими вентиляційними отворами допомагають зберегти фрукти свіжими довше, випускаючи вологу.

Мити фрукти краще безпосередньо перед вживанням - миття необхідне для знищення бактерій на шкірці, проте надмірна волога призводить до швидкого псування.

Фрукти, які виділяють етилен, краще зберігати подалі від інших і не складати "купкою" - інакше це пришвидшить псування.

Температура в холодильнику має становити близько 8 градусів - при нижчій температурі існує ризик "перемерзання" фруктів з подальшою втратою їхнього смаку і текстури.

Якщо фрукти зберігаються при кімнатній температурі, необхідно уникати вологи і прямого сонячного світла.

Не варто довго зберігати нарізані фрукти - хоча цитрусові можна тримати в чистому харчовому контейнері до 5 днів, в холодильнику.

Окислення пришвидшує хімічні реакції, тому вже за декілька годин такі фрукти як яблука, груші, банани й авокадо стають коричневими, втрачають смак і текстуру.

Крім цього, очищені фрукти піддаються впливу бактерій, що, при вживанні таких плодів, може погіршити здоров'я.

Виявити зіпсований фрукт досить легко: