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Що зробити, щоб тюльпани були свіжими якомога довше: прості правила

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Середа 08 березня 2023 11:18
Що зробити, щоб тюльпани були свіжими якомога довше: прості правила Що зробити, щоб тюльпани довго не в'янули (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тюльпани - одні з найбільш ніжних і романтичних весняних квітів. Кожна дівчина хоче, щоб вони були довго не в'яли та радували своєю красою.

Що зробити, щоб тюльпани стояли якомога довше - читайте у матеріалі Styler нижче.

Як вибрати свіжі тюльпани

Про свіжість тюльпанів можна запитати у продавця, але краще якість букета самостійно оцінювати.

Зокрема, варто звернути увагу на зовнішній вигляд квітів:

  • Якщо бутони стягнуті гумкою, це явний сигнал, що рослини зрізані давно. При знятті гумки пелюстки відразу ж розваляться;
  • Вибирати потрібно тюльпани з рівними стеблами, пружним, яскравим листям, закритими невеликими бутонами, без різкого запаху;
  • На стеблах, бутонах і листі не повинно бути ніяких пошкоджень;
  • Відсутність запаху не повинна відлякувати, якщо тюльпан ще не розкрився.

Що зробити, що квіти буди свіжими довго

Необхідно поліетиленову упаковку зняти відразу при покупці. Ідеальне пакування для тюльпанів - паперове.

Тюльпани досить ніжні і погано переносять різкі коливання температур. В ідеалі букет повинен відпочити 40-60 хвилин, після того, як ви принесли його в тепле приміщення.

Перед тим, як поставити букет у воду, поновіть зріз на стеблах та видаліть зайве листя. Зріз роблять за допомогою гострого ножа.

Упаковування з квітів краще зняти після того, як вони постоять у воді 40-60 хвилин. Це дозволить зберегти стебла ідеально рівними.

Букет краще поставити в прохолодне затінене місце без протягів. У нічний час вазу з квітами можна виносити на балкон.

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