Що зробити, щоб тюльпани були свіжими якомога довше: прості правила

Тюльпани - одні з найбільш ніжних і романтичних весняних квітів. Кожна дівчина хоче, щоб вони були довго не в'яли та радували своєю красою.

Що зробити, щоб тюльпани стояли якомога довше - читайте у матеріалі Styler нижче .

Як вибрати свіжі тюльпани

Про свіжість тюльпанів можна запитати у продавця, але краще якість букета самостійно оцінювати.

Зокрема, варто звернути увагу на зовнішній вигляд квітів:

Якщо бутони стягнуті гумкою, це явний сигнал, що рослини зрізані давно. При знятті гумки пелюстки відразу ж розваляться;

Вибирати потрібно тюльпани з рівними стеблами, пружним, яскравим листям, закритими невеликими бутонами, без різкого запаху;

На стеблах, бутонах і листі не повинно бути ніяких пошкоджень;

Відсутність запаху не повинна відлякувати, якщо тюльпан ще не розкрився.

Що зробити, що квіти буди свіжими довго

Необхідно поліетиленову упаковку зняти відразу при покупці. Ідеальне пакування для тюльпанів - паперове.

Тюльпани досить ніжні і погано переносять різкі коливання температур. В ідеалі букет повинен відпочити 40-60 хвилин, після того, як ви принесли його в тепле приміщення.

Перед тим, як поставити букет у воду, поновіть зріз на стеблах та видаліть зайве листя. Зріз роблять за допомогою гострого ножа.

Упаковування з квітів краще зняти після того, як вони постоять у воді 40-60 хвилин. Це дозволить зберегти стебла ідеально рівними.

Букет краще поставити в прохолодне затінене місце без протягів. У нічний час вазу з квітами можна виносити на балкон.