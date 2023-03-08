Что сделать, чтобы тюльпаны были свежими как можно дольше: простые правила
Тюльпаны - одни из самых нежных и романтических весенних цветов. Каждая девушка хочет, чтобы они были долго не увядали и радовали своей красотой.
Что сделать, чтобы тюльпаны стояли как можно дольше - читайте в материале Styler ниже.
Как выбрать свежие тюльпаны
О свежести тюльпанов можно спросить у продавца, но лучше качество букета самостоятельно оценивать.
В частности, следует обратить внимание на внешний вид цветов:
- Если бутоны стянуты резинкой, это явный сигнал, что растения срезаны давно. При снятии резинки лепестки сразу же развалятся;
- Выбирать нужно тюльпаны с ровными стеблями, упругими, яркими листьями, закрытыми небольшими бутонами, без резкого запаха;
- На стеблях, бутонах и листьях не должно быть никаких повреждений;
- Отсутствие запаха не должно отпугивать, если тюльпан еще не раскрылся.
Что сделать, что цветы будут свежими долго
Необходимо снять полиэтиленовую упаковку сразу при покупке. Идеальная упаковка для тюльпанов - бумажная.
Тюльпаны достаточно нежны и плохо переносят резкие колебания температуры. В идеале букет должен отдохнуть 40-60 минут после того, как вы принесли его в теплое помещение.
Перед тем, как поставить букет в воду, обновите срез на стеблях и удалите лишние листья. Срез делают с помощью острого ножа.
Упаковку с цветов лучше снять после того, как они постоят в воде 40-60 минут. Это позволит сохранить стебли идеально ровными.
Букет лучше поставить в прохладное затененное место без сквозняков. В ночное время вазу с цветами можно выносить на балкон.
Раньше мы сообщали, кому категорически нельзя дарить орхидеи.
Также мы писали, какие цветы дарить женщинам по знаку Зодиака.