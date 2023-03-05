Орхідея як подарунок. Кому в жодному разі не можна презентувати квітку

Екзотичні красуні орхідеї в широкому асортименті представлені на полицях супермаркетів і квіткових магазинів. Такий вазон може видатися прекрасним подарунком до свят, але не поспішайте купувати квітку.

Кому не варто дарувати орхідею

Кажуть, що орхідея - особливий подарунок, який треба ретельно вибирати, оцінюючи ледь не кожну квітку і листок. Саме тому орхідею на варто дарувати, якщо у вас нема глибоких почуттів до людини, якщо просто треба щось презентувати, щоб "відбутися".

Якщо у вас нема особистих взаємин з людиною, орхідею дарувати не варто. Наприклад, квітка - не найкращий подарунок для колеги, вчительки або ж іншої особи, з якою у вас суто ділові відносини.

Пам'ятайте, що при виборі квітки в подарунок не варто економити і вибирати уцінений вазон, який вже перестає квітнути чи має певні дефекти.

Значення орхідеї в подарунок

Орхідея завжди означає щире та чисте почуття, трепетне та поважне ставлення. Її часто дарують коханим, щоб показати свою прихильність і справжні почуття.

Дарувати квітку коханій людині варто лише в тому випадку, якщо ваші наміри серйозні, а почуття - глибокі та міцні.

Екзотична квітка стане чудовим презентом коханій дружині, особливо якщо останнім часом ваші стосунки дещо охололи. Розкішна квітка без слів розповість, що пристрасть і повага, як і раніше, не покинули ваш союз.

Сповідники фен-шуй рекомендують дарувати орхідеї в горщиках саме жінкам. Адже ця квітка саме для слабкої статі є джерелом краси та здоров'я, чарівності та молодості.

Цікаво, що чоловікам теж можна подарувати орхідею, якщо ви бажаєте підкреслити його прагнення ідеалу в будь-якій сфері діяльності, а також мудрість прийнятих рішень і розсудливість вчинків.

Виберіть більш "мужній" колір квітів, наприклад, темно-бордовий чи майже чорний, як у сорту "Чорний лебідь".

Орхідея "Чорний лебідь" (фото: orchidsworld)

Яку орхідею подарувати початківцям

Виберіть найпростішу орхідею типу "мультифлора" (та, що випускає за один раз кілька квітконосів, але має менший розмір і висоту квітконосів) або "стандарт" (висота такої рослини до 50 см, а діаметр горщика 12 см, найчастіше квітконос випускає один)/

Головна характеристика найпростішої орхідеї - її колір. Це фаленопсис із білими квітами. Саме така чудово підійде початківцям.

Як правило, білі орхідеї - невибагливі в догляді, гарно і пишно квітнуть, в них дуже рідко бувають проблеми зі здоров'ям, і при цьому вони мають дуже гарний вигляд.

Біла орхідея найкраще підійде початківцям (фото: )