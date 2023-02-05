Які квіти дарувати жінкам за знаком Зодіаку, і чому важливо не переплутати

Гороскоп може визначати не тільки характер і долю знаків Зодіаку, але й смаки й уподобання. Якщо ви не знаєте, яку квітку подарувати коханій, колезі на честь свята, чи принести на побачення, варто дізнатися, хто дівчина за знаком або знати її день народження.

Які квіти правильно дарувати за гороскопом – дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Чому важливо не переплутати?

Звісно, у кожної жінки є свої улюблені квіти. Але що робити, якщо ви не знаєте, які саме, а питати напряму не хочете, щоб не зіпсувати сюрприз?

На допомогу прийде гороскоп, який виходячи з рис характеру кожного знаку Зодіаку, допоможе не переплутати і вгодити дівчині. Адже чуттєвим Ракам можуть не прийтися до смаку червоні троянди, а Овнам – ніжні лілеї.

Дати народження всіх знаків Зодіаку:

Овен (з 21 березня по 20 квітня)

Телець (з 21 квітня по 21 травня)

Близнюки (з 22 травня по 21 червня)

Рак (з 22 червня по 22 липня)

Лев (з 23 липня по 21 серпня)

Діва (з 22 серпня по 23 вересня)

Терези (з 24 вересня по 23 жовтня)

Скорпіон (з 24 жовтня по 22 листопада)

Стрілець (з 23 листопада по 22 грудня)

Козеріг (з 23 грудня по 20 січня)

Водолій (з 21 грудня по 19 лютого)

Риби (з 20 лютого по 20 березня)

Які квіти дарують різним знакам Зодіаку

Пристрасним Овнам підійдуть квіти червоного або яскраво-помаранчевого кольору. Це можуть бути тюльпани, червоні троянди, помаранчеві гербери, лілії або жоржини. Упаковка повинна бути яскрава і креативна.

Романтичним Тельцям варто подарувати кошик з різнокольорових троянд або з ірисами. Ці жінки – естети і люблять природу.

Творчим Близнюкам підійде мімоза або нарциси. Сам букет повинен бути легким і яскравим. Не здумайте дарувати їм орхідеї – ці квіти у Близнюків викликають відторгнення і внутрішній протест.

Чуттєвим Ракам сподобається букет з білих лілій, тюльпанів або кал. Сам букет можна прикрасити сердечками. А ось півонії, гвоздики і мімози Раків не порадують.

Раки оцінять букет з білих тюльпанів (фото: pixabay)

Левам сподобаються шляхетні квіти в жовтих відтінках. Підійде букет гладіолусів або хризантем. Якщо хочете здивувати – подаруйте букет соняшників. А ось конвалії, тюльпани або гвоздики – табу.

Практичні Діви будуть раді класичним квітковим букетам з білими і блакитними квітами. Їм підійдуть троянди, айстри, півонії, дрібні гвоздики, мімози і польові квіти. А ось тигрові лілії або гладіолуси астрологи рекомендують Дівам не дарувати.

Терези люблять вишуканість і незвичайні поєднання, тому їм сподобається букети з гарденій, кал, орхідей або троянд.

Екзотичні орхідеї сподобаються Терезам (фото: pixabay)

Пристрасні Скорпіони оцінять яскраві, але незвичайні букети. Їм підійдуть фрезії, кали або якісь тропічні квіти. Сама композиція може бути виконана у формі конуса або каскаду, а кольори – жовті і бордово-червоні.

Оптимістичні Стрільці оцінять яскраво-фіолетовий крокус або букет гербер. Упаковку краще підібрати натуральну – рисовий папір або джут. Також представницям цього знаку сподобається пишний букет.

Козероги зрадіють гвоздикам, тюльпанам, хризантемам, гладіолусам і трояндам. Сам букет краще прикрасити кучерявими рослинами і зеленню. Кольори – білий і ніжно-рожевий.

Ніжні гвоздики підійдуть Козерогам (фото: pixabay)

Неординарні Водолії оцінять букет з вигнутих ліній, тому їм підійдуть кали, орхідеї, стреліції, протеї. Також їх порадують і більш традиційні букети з нарцисів, тюльпанів і гіацинтів. Чим яскравіше забарвлення – тим приємніше буде Водолію.

Для мрійливих Риб варто придбати білі нарциси або букет з дрібних квітів альстромерії або азалій. Кольори – бузковий, фіолетовий, блакитний. А ось упаковку варто взяти простішу і без пафосу.