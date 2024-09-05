Чому користувачі Android все частіше переходять на iPhone: названі 5 причин

З кожним роком битва між Android та iPhone продовжує привертати увагу мільйонів користувачів по всьому світу. Незважаючи на безліч переваг Android, все більше людей вирішують перейти на Apple.

Про 5 основних причин, чому користувачі Android вибирають iPhone, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт TechRadar , який публікує новини, огляди та посібники з вибору різних технічних продуктів.

iPhone пропонують більш тривалу підтримку програмного забезпечення

Найсильніша позиція iPhone над Android-телефонами полягає в їхньому чудовому довголітті. Apple зазвичай підтримує нові iPhone з оновленнями iOS протягом п'яти або шести років після їхнього випуску, і ці оновлення приходять до всіх пристроїв відразу.

Звичайно, найстаріші пристрої не завжди підтримують нові функції певного оновлення iOS, але їх безпека і базова функціональність підтримуються на високому рівні протягом вражаюче тривалого часу.

З іншого боку, телефони Android не підтримуються так довго, як iPhone. Наприклад, Samsung пропонує чотири роки оновлень програмного забезпечення та п'ять років оновлень безпеки для найкращих телефонів, у той час як Google пропонує користувачам Pixel три роки оновлень програмного забезпечення (і те саме зобов'язання з безпеки).

iPhone пропонує вищу вартість при перепродажі

Як побічний продукт свого чудового довголіття, iPhone пропонує кращу вартість при перепродажі, ніж Android-телефони. Вони є більш розумними інвестиціями для тих, хто регулярно змінює свої пристрої, будучи одними з найдорожчих телефонів для покупки з других рук.

Візьмемо, наприклад, серію iPhone 13. При запуску iPhone 13 та iPhone 13 Pro коштували 799 та 999 доларів відповідно. Через два роки ви все ще можете отримати близько 75 відсотків від цієї вартості назад, залежно від обраного вами ринку.

Для порівняння, флагманський телефон Samsung 2021 року, Galaxy S21 Ultra, коштував 1,199 доларів на момент запуску і продається приблизно на 60 відсотків дешевше на вторинному ринку в 2021 році (і це за даними eBay - де старі iPhone коштують найдорожче).

iPhone пропонує iMessage

iPhone пропонує iMessage, а Android-телефони ні.

Замість того, щоб бути просто покращеною версією SMS (Short Message Service), iMessage веде себе аналогічно до Facebook Messenger. Повідомлення, фотографії та відео, надіслані між користувачами iPhone, використовують Wi-Fi та дані, а не витрачають гроші тарифного плану користувачів на текстові повідомлення.

Така відстороненість від сотових мереж дозволяє реалізувати безліч функцій, специфічних для iMessage. Ви можете реагувати та відповідати на iMessage, перекладати їх і навіть відправляти гроші у додатку Messages.

Нічого з цього неможливо через базове SMS-повідомлення, і хоча новий стандарт зв'язку - RCS (Rich Communication Service) - може зрештою покращити досвід обміну повідомленнями між Android та iOS-пристроями, Apple досі виявляє (зрозумілу) небажаність вирівнювати ігрове поле.

iMessage вважається аналогом Facebook Messenger (фото: Unsplash)

iPhone популярніший серед молоді

iPhone все ще вважається крутішим серед молоді, ніж Android-телефони.

The Wall Street Journal, що покоління середини 90-х та нульових лідирує в боротьбі за домінування Apple. Популярність iPhone серед друзів та знайомих підштовхує молодь до вибору цього пристрою, щоб виділятися з натовпу. Багато молодих людей просто цінують стильний дизайн iPhone та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс iOS.

А ще iPhone часто асоціюється з престижем та успіхом, що робить його привабливим для молодих людей, які прагнуть підкреслити свій статус.

iPhone може похвалитися найкращим вибором додатків

Це трохи суб'єктивно, але iPhone пропонує кращий вибір додатків, ніж Android-телефони.

Правда полягає в тому, що додатки App Store, як правило, мають більш високу якість, ніж їхні аналоги Google Play. Існують дві причини. Перша полягає в тому, що розробники застосунків зазвичай заробляють більше грошей через iOS, тому вони віддають пріоритет App Store, коли йдеться про швидкість та полірування своїх продуктів.

Друга причина полягає в тому, що App Store пропонує більший вибір професійних додатків для творчості та продуктивності - тих, які оптимізовані для відповідних розмірів екрана iPhone та iPad, тоді як застосунки для Android-планшетів не завжди оптимізовані.

Магазин додатків App Store (фото: Pixabay)