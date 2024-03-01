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Названо найпопулярніші моделі iPhone, на які активно "мігрують" користувачі Android

П'ятниця 01 березня 2024 21:15
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Названо найпопулярніші моделі iPhone, на які активно "мігрують" користувачі Android Названо моделі iPhone, які найчастіше вибирають користувачі, що переходять з Android (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Перехід з однієї операційної системи на іншу завжди є серйозним кроком. Нещодавно було проведено дослідження, яке розглядає уподобання користувачів при виборі моделей iPhone, коли вони переходять із пристроїв на базі Android.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт CIRP – Apple Report, який спеціалізується на маркетингових дослідженнях.

Результати дослідження

З аналізу стало зрозуміло, що приблизно 15 відсотків усіх покупців смартфонів Apple є колишніми користувачами Android. Що стосується конкретних моделей, то в 2023 році 51 відсоток з них вибрали різні версії iPhone 14, а 29 відсотків віддали перевагу iPhone SE, iPhone 12 або iPhone 13. Тільки 21 відсоток віддали перевагу новітній моделі iPhone 15.

Цікаво відзначити, що базові моделі минулих років виявилися популярнішими серед цієї категорії користувачів у порівнянні з постійними покупцями продукції Apple.

Названо найпопулярніші моделі iPhone, на які активно &quot;мігрують&quot; користувачі AndroidМоделі iPhone, на які найчастіше переходять користувачі Android (фото: CIRP – Apple Report)

Експерти пов'язують це явище з тим, що раніше користувачі Android також володіли доступнішими пристроями, і тому перехід на iPhone з аналогічною ціною представляється їм вигіднішим фінансовим рішенням.

Ще однією причиною такого вибору є привабливість для людей не стільки апаратних характеристик, скільки екосистеми Apple (iMessage та FaceTime), яка не вимагає наявності останнього телефону.

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