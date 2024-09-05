Почему пользователи Android все чаще переходят на iPhone: названы 5 причин

С каждым годом битва между Android и iPhone продолжает привлекать внимание миллионов пользователей по всему миру. Несмотря на множество преимуществ Android, все больше людей решают перейти на устройства Apple.

Про 5 основных причин, почему пользователи Android выбирают iPhone, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт TechRadar , который публикует новости, обзоры и руководства по выбору разных технических продуктов.

iPhone предлагают более длительную поддержку программного обеспечения

Самая сильная позиция iPhone над Android-телефонами заключается в их превосходном долголетии. Apple обычно поддерживает новые iPhone с обновлениями iOS в течение пяти или шести лет после их выпуска, и эти обновления приходят ко всем устройствам сразу.

Конечно, старейшие устройства не всегда поддерживают все новые функции определенного обновления iOS, но их безопасность и базовая функциональность поддерживаются на высоком уровне в течение впечатляюще длительного времени.

С другой стороны, телефоны Android не поддерживаются так долго, как iPhone. Например, Samsung предлагает четыре года обновлений программного обеспечения и пять лет обновлений безопасности для лучших телефонов, в то время как Google предлагает пользователям Pixel три года обновлений программного обеспечения (и то же самое обязательство по безопасности).

iPhone предлагает более высокую стоимость при перепродаже

Как побочный продукт своего превосходного долголетия, iPhone предлагает лучшую стоимость при перепродаже, чем Android-телефоны. Они являются более разумными инвестициями для тех, кто регулярно меняет свои устройства, будучи одними из самых дорогих телефонов для покупки со вторых рук.

Возьмем, к примеру, серию iPhone 13. При запуске iPhone 13 и iPhone 13 Pro стоили 799 и 999 долларов соответственно. Два года спустя вы все еще можете получить около 75 процентов от этой стоимости обратно, в зависимости от выбранного вами рынка.

Для сравнения, флагманский телефон Samsung 2021 года, Galaxy S21 Ultra, стоил 1,199 долларов на момент запуска и продается примерно на 60 процентов дешевле на вторичном рынке в 2021 году (и это по данным eBay - где подержанные iPhone стоят дороже всего).

iPhone предлагает iMessage

iPhone предлагает iMessage, в то время как Android-телефоны нет.

Вместо того, чтобы быть просто улучшенной версией SMS (Short Message Service), iMessage ведет себя аналогично Facebook Messenger. Сообщения, фотографии и видео, отправленные между пользователями iPhone, используют Wi-Fi и данные, а не тратят деньги тарифного плана пользователей на текстовые сообщения.

Такая отстраненность от сотовых сетей позволяет реализовать множество функций, специфичных для iMessage. Вы можете реагировать и отвечать на iMessage, переводить их и даже отправлять деньги в приложении Messages.

Ничего из этого невозможно через базовое SMS-сообщение, и хотя новый стандарт связи - RCS (Rich Communication Service) - может в конечном итоге улучшить опыт обмена сообщениями между Android и iOS-устройствами, Apple до сих пор проявляет (понятную) нежелательность выравнивать игровое поле.

iMessage считается аналогом Facebook Messenger (фото: Unsplash)

iPhone более популярен среди молодежи

iPhone все еще считается более крутым среди молодежи, чем Android-телефоны.

The Wall Street Journal что поколение середины 90-х и нулевых лидирует в борьбе за доминирование Apple. Популярность iPhone среди друзей и знакомых подталкивает молодежь к выбору этого устройства, чтобы выделяться из толпы. Многие молодые люди просто ценят стильный дизайн iPhone и интуитивно понятный интерфейс iOS.

А еще iPhone часто ассоциируется с престижем и успехом, что делает его привлекательным для молодых людей, стремящихся подчеркнуть свой статус.

iPhone может похвастаться лучшим выбором приложений

Это немного субъективно, но iPhone предлагает лучший выбор приложений, чем Android-телефоны.

Правда заключается в том, что приложения App Store, как правило, имеют более высокое качество, чем их аналоги в Google Play. Существуют две причины. Первая заключается в том, что разработчики приложений обычно зарабатывают больше денег через iOS, поэтому они отдают приоритет App Store, когда речь идет о скорости и полировке своих продуктов.

Вторая причина состоит в том, что App Store предлагает больший выбор профессиональных приложений для творчества и продуктивности - тех, которые оптимизированы для соответствующих размеров экрана iPhone и iPad, тогда как приложения для Android-планшетов не всегда оптимизированы.

Магазин приложений App Store (фото: Pixabay)