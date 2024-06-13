5 нових функцій в iPhone, які вже давно доступні на смартфонах Android

Apple представила кілька нових функцій у iOS 18, які позиціонуються як інноваційні та передові. Однак, при найближчому розгляді багато з цих "нових" функцій вже давно доступні на смартфонах Android.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google .

Домашні екрани, що налаштовуються

Можливо, це найголовніше нововведення та величезна тема для обговорень у соціальних мережах. На WWDC 2024 компанія Apple оголосила, що важливою частиною iOS 18 стане можливість налаштовувати домашній екран iPhone так, як користувачі ніколи раніше не могли.

Тепер додатки можна розміщувати в будь-якому місці екрана, навіть якщо вони будуть розташовуватися абсолютно самотньо в кутку. Статична сітка додатків пішла в минуле, а переміщення значків більше не обмежено. Це оновлення також приносить користувацькі палітри кольорів, які перетворюють значки додатків на різні відтінки.

Користувачам Android це знайоме як Material You. Це функція, яка дозволяє додаткам змінювати кольори в залежності від кольору шпалер на задньому плані.

Крім того, можна змінити кольори на певні за допомогою інструментів налаштування головного екрана. В останніх версіях Android цей доповнення відображено практично у всіх виробників смартфонів на базі Android.

Цікаво, що підхід Apple до функції значків користувача додатків на iPhone трохи відрізняється від того, що зробила Android. Замість того, щоб вимагати від розробників створювати варіанти значків додатків у різних кольорах, iOS 18, схоже, просто затіняє кожен значок, що може призвести до того, що деякі застосунки виглядатимуть тьмяно і невиразно.

Підтримка RCS та планування повідомлень на iPhone

Для користувачів Android загалом поява підтримки RCS на iPhone - чудова новина. Вона дозволить обом співрозмовникам обмінюватися повідомленнями з більшим обсягом даних, ніж звичайні SMS.

Наприклад, за допомогою RCS можна буде бачити повідомлення про доставку та прочитання повідомлень, індикатори набору тексту (теоретично) та передавати зображення у набагато вищій якості.

Кілька років тому Google запровадила підтримку RCS у своєму додатку "Повідомлення" і з того часу активно закликала Apple зробити те саме. Минув час, але тепер iOS нарешті може приймати та відправляти повідомлення RCS.

Ще одна функція, до якої звикли шанувальники Android, - це планування повідомлень. У більшості виробників Android, таких як Samsung і Google, користувачі вже давно можуть планувати надсилання повідомлень на пізніший час. Безумовно, ця функція корисна частіше, ніж здається.

Тепер користувачі iPhone можуть запланувати відправку повідомлень на певний час, так само, як це реалізовано в Google Messages на Android.

Розумний додаток для фотографій

Протягом багатьох років в арсеналі Android є додаток "Google Фото". Завдяки оновленням та змінам, внесеним за ці роки, застосунок дозволяє користувачам знаходити зображення у рядку пошуку, навіть якщо пошук здійснюється за дрібними деталями.

Це було однією з найсильніших причин, через яку користувачі вибирали "Google Фото" замість стандартного додатку для галереї, яка постачається на їхніх пристроях. Однак ситуація змінилася, оскільки багато інших виробників смартфонів покращили свої застосунки для галереї, додавши аналогічну функцію.

Тепер Apple додала у додаток "Фото" покращену систему пошуку, яка дозволяє користувачам шукати деталі на фотографіях, включаючи номери, місця та інші ідентифікатори.

Компанія також анонсувала функцію редагування для iPhone, яка дуже схожа на Magic Editor на Android або Galaxy AI. Обведення фонових об'єктів дозволить їх стерти, що є однією з головних рекламних переваг Magic Editor на Android.

Вбудований ШІ

Ще однією важливою зміною, представленою на WWDC, стало ставлення Apple до штучного інтелекту (ШІ) на iPhone та інших пристроях своєї екосистеми. Це означає, що в багатьох додатках почнуть з'являтися функції ШІ, які покращать написання тексту, обробку повідомлень та інші аспекти.

Складно порівняти те, що зробила Apple у цьому оновленні, з тим, що Google пропонує за допомогою свого ШІ-інструменту LaMDA (імовірно, мається на увазі саме він, оскільки Gemini не є публічним продуктом).

Функції LaMDA на рівні телефону здаються менш інтегрованими, а те, що рекламує Apple, схоже, працюватиме по всій системі iPhone.

Користувальницькі емодзі

У категорії створення емодзі Apple здобуває беззаперечну перемогу. Найближче, що є на Android - це "Кухня емодзі" або можливість використання користувальницьких стікерів у Повідомленнх.

Версія Apple дозволяє генерувати унікальні емодзі за допомогою штучного інтелекту у стилі існуючої бібліотеки емодзі Apple.

Збірник емодзі на Android - це зовсім інше. Google вручну створив безліч комбінацій смайлів, так що якщо ви об'єднаєте два існуючі емодзі, то отримаєте класний, але трохи моторошний варіант.