Что съесть перед сном, чтобы лучше спать: советы сомнолога

Качество нашего сна напрямую зависит от того, что и когда мы едим вечером. Слишком тяжелый ужин может не только вызвать дискомфорт, но и лишить нас полноценного отдыха.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала сомнолог Дарья Пилипенко.

Как ужин влияет на сон

"Питание влияет напрямую, потому что это второй фактор ритма", - объясняет специалист.

По ее словам, мелатонин - гормон, отвечающий за сон - вырабатывается не только в мозге, но и в кишечнике и даже в митохондриях клеток. То есть система регуляции сна гораздо сложнее, чем кажется.

"Жареное, копченое, соленое или очень сладкое на ночь будет перегружать нервную систему. Активная работа желудочно-кишечного тракта влияет на мозг. Они тесно связаны - один возбуждает другой", - объясняет Пилипенко.

Что есть перед сном

Лучший совет - ужинать за 3-4 часа до сна. Причем предпочтение стоит отдать легким блюдам: запеченным или отварным овощам, сложным углеводам или белкам в небольшом количестве.

"Как показывают некоторые исследования, если съесть легкие углеводы за четыре часа, мы можем чувствовать себя более расслабленно", - добавляет сомнолог.

Голод - тоже враг

Не стоит засыпать на голодный желудок - это может мешать заснуть.

"Всегда важна, знаете, такая золотая середина, как комфортно. С полным желудком не нужно, однако на голодный желудок тоже. Здесь и от жизнедеятельности зависит, - говорит специалист.

По словам Пилипенко, лучше всего - ориентироваться на собственный график и ритм жизни. Если после работы есть возможность приготовить что-то легкое - это значительно повысит качество сна.