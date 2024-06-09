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Що відомо про Олівію Генсон, яка вийшла заміж за герцога Вестмінстерського

Г'ю Гросвенор одружився на Олівії Генсон (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

У Великій Британії відбулося весілля року: один із найзаможніших наречених Сполученого Королівства, мільярдер і близький друг принца Вільяма герцог Вестмінстерський Г'ю Гросвенор, одружився з Олівією Генсон. У той час як про 33-річного нареченого є безліч інформації в пресі, про його обраницю відомо набагато менше.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає основні факти про нову герцогиню Вестмінстерську.

Походить із аристократичної сім'ї

Олівія Генсон - аристократка, старша дочка Руперта Генсона, нащадка банкірської династії Хоар, і Керолайн Генсон, маркізи Брістоля.

Навчалася у престижній школі

В юності Олівія навчалася в престижній школі Мальборо, яку також закінчили Кейт Міддлтон і принцеса Євгенія.

Потім вона вступила до Трініті-коледжу в Дубліні, де вивчала іспаномовні дослідження та італійську мову.

Заснований 1592 року Єлизаветою I, Трініті-коледж вважається одним із найпрестижніших навчальних закладів в Ірландії та Великій Британії.

Коледж часто згадується в літературі, наприклад, герої роману "Нормальні люди" Саллі Руні, як і сама письменниця, навчалися там.

Володіє декількома мовами

Олівія Генсон не активна у соцмережах, принаймні публічно, але на її сторінці в LinkedIn зазначено, що вона вільно володіє іспанською мовою і має базові знання італійської.

Працює менеджером

31-річна Олівія Генсон працює старшим менеджером по роботі з клієнтами в лондонській компанії Belazu, що спеціалізується на виробництві етичних продуктів харчування.

Раніше вона обіймала позиції в інших компаніях, що виробляють екологічно чисті та здорові продукти, таких як Daily Dose Juices і No. 1 Rosemary Water.

Часто порівнюють з Кейт Міддлтон

Так, багато хто вважає, що Генсон і Міддлтон схожі як зовні, так і за характером. На думку деяких, це не дивно, адже принц Вільям і Г'ю Гросвенор дружать з дитинства, а отже у них можуть бути схожі вподобання у виборі партнерів.

Як познайомилася з майбутнім чоловіком

Відомо, що познайомилася вона з герцогом Вестмінстерським через спільних друзів у 2021 році, а про заручини оголосили навесні 2023 року.

7 червня відбулося їхнє весілля, на яке було запрошено 400 осіб, включно з членами британської королівської сім'ї.

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