Що відомо про Олівію Генсон, яка вийшла заміж за герцога Вестмінстерського

У Великій Британії відбулося весілля року: один із найзаможніших наречених Сполученого Королівства, мільярдер і близький друг принца Вільяма герцог Вестмінстерський Г'ю Гросвенор, одружився з Олівією Генсон. У той час як про 33-річного нареченого є безліч інформації в пресі, про його обраницю відомо набагато менше.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає основні факти про нову герцогиню Вестмінстерську.
Олівія Генсон - аристократка, старша дочка Руперта Генсона, нащадка банкірської династії Хоар, і Керолайн Генсон, маркізи Брістоля.
В юності Олівія навчалася в престижній школі Мальборо, яку також закінчили Кейт Міддлтон і принцеса Євгенія.
Потім вона вступила до Трініті-коледжу в Дубліні, де вивчала іспаномовні дослідження та італійську мову.
Заснований 1592 року Єлизаветою I, Трініті-коледж вважається одним із найпрестижніших навчальних закладів в Ірландії та Великій Британії.
Коледж часто згадується в літературі, наприклад, герої роману "Нормальні люди" Саллі Руні, як і сама письменниця, навчалися там.
Олівія Генсон не активна у соцмережах, принаймні публічно, але на її сторінці в LinkedIn зазначено, що вона вільно володіє іспанською мовою і має базові знання італійської.
31-річна Олівія Генсон працює старшим менеджером по роботі з клієнтами в лондонській компанії Belazu, що спеціалізується на виробництві етичних продуктів харчування.
Раніше вона обіймала позиції в інших компаніях, що виробляють екологічно чисті та здорові продукти, таких як Daily Dose Juices і No. 1 Rosemary Water.
Так, багато хто вважає, що Генсон і Міддлтон схожі як зовні, так і за характером. На думку деяких, це не дивно, адже принц Вільям і Г'ю Гросвенор дружать з дитинства, а отже у них можуть бути схожі вподобання у виборі партнерів.
Відомо, що познайомилася вона з герцогом Вестмінстерським через спільних друзів у 2021 році, а про заручини оголосили навесні 2023 року.
7 червня відбулося їхнє весілля, на яке було запрошено 400 осіб, включно з членами британської королівської сім'ї.
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