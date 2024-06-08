Хто хоче заміж за футболіста? 4 завидних холостяків збірної України

Чоловіки цікавляться футболом через результати і готові годинами вивчати таблиці УПЛ, аналізуючи перспективи своєї команди. Жінок же часто приваблюють самі футболісти - молоді, красиві, сильні і, що вже приховувати, ті, хто добре заробляє. Такі хлопці завжди викликають інтерес у дівчат, і не дивно, що багато футболістів давно одружені. Однак є і холостяки.

Михайло Мудрик

Михайло Мудрик - один із найпопулярніших футболістів України, з понад 1,8 мільйона підписників в Instagram. Тривалий час він грав за "Шахтар", де і почав блищати. Мудрик став відомий своїм переходом у "Челсі" за 70+30 мільйонів євро, що привернуло до нього ще більше уваги.

У футболіста багато прихильниць, які створюють фан-сторінки, приходять на матчі з плакатами і роблять відео з едитами в TikTok.

Про своє особисте життя спортсмен розповідає небагато. Наприклад, в інтерв'ю "Бомбардиру" він відповів на запитання про особисте життя коротко: "Ну як тобі сказати, це зараз у процесі".

Після цього дружина Юхима Коноплі стала гостею на YouTube-каналі Анни Ребрової і згадала, що в Мудрика є дівчина: "Ну я чула, що в нього є дівчина, але хто, я особисто не знаю".

Михайло Мудрик (фото: instagram.com/mmudryk10)

Володимир Бражко

Володимир Бражко - молодий гравець "Динамо", який грає в основній команді біло-синіх. Цього сезону він досяг значного прогресу на полі. Повернувшись з оренди, Володимир закріпився у складі киян та іноді навіть має честь виводити команду як капітан.

За останній рік Володимир став популярним і серед жіночої аудиторії. Щодо особистого життя, тривалий час він перебував у стосунках з дівчиною, на ім'я Анна, але нещодавно сам повідомив, що його серце поки що ніким не зайняте.

Володимир Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Микола Шапаренко

Юний гравець ФК "Динамо", який зумів привернути увагу не тільки українських, а й зарубіжних експертів, Микола, у свої 24 роки, є дуже начитаним і освіченим хлопцем. Такий красень дійсно заслуговує на увагу дівчат.

Подейкують, що Шапаренко зустрічається з Христиною Шацьких, молодшою дочкою культового бомбардира "біло-синіх" Максима Шацьких.

Христина Шацьких (фото: instagram.com/krishatskykh)

Хавбека "Динамо" вже кілька разів помічали компанії молодої брюнетки. Чи дійсно вони разом - офіційного підтвердження немає.

Микола Шапаренко (фото: instagram.com/nikolay.shaparenko)

Костянтин Вівчаренко

Є у нашій добірці і футболіст молодіжної збірної України - 21-річний лівий захисник київського "Динамо".

Судячи з його профілю в Instagram, у нього, ймовірно, немає другої половинки, оскільки переважають футбольні фото.

Костянтин Вівчаренко (фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko)