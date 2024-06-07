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5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки

П'ятниця 07 червня 2024 09:00
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5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки Маргарита Степаненко і Влада Седан (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Вже зовсім скоро розпочинається чемпіонат Європи, який пройде в Німеччині. Для "синьо-жовтих" турнір стартує 17 червня. Разом із мільйонами глядачів за грою футболістів на полі спостерігатимуть і їхні віддані вболівальниці - дружини гравців збірних. Дехто з них за популярністю не поступається своїм знаменитим другим половинкам!

Про кого йде мова - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Влада Седан

Журналістка і блогерка Влада Седан, яка є дружиною захисника "Аресенала" Олександра Зінченка, здобула величезну популярність, коли збірна України отримала право виступати на чемпіонаті Європи у Франції 2016 року.

Саме на трибунах французьких стадіонів помітили вродливу білявку у формі збірної України та з прапором.

У результаті Влада зібрала навколо свого життя 711 тисяч підписників, які із задоволенням стежать за її повсякденним і професійним життям.

5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки

5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки

5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки

Влада Седан з родиною (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Даша Бондар (Савіна)

Даша Савіна стала відомою, коли українська футбольна спільнота дізналася про її стосунки з форвардом "Динамо" Владиславом Супрягою.

Незабаром після їхнього розриву Даша почала зустрічатися із захисником донецького "Шахтаря" Валерієм Бондарем, який згодом став її чоловіком.

У 2021 році дівчина дебютувала у ролі ведучої на телебаченні.

На сьогодні вона має найбільшу після Влади Седан аудиторію серед коханих українських футболістів - 447 тисяч підписників у самому тільки Instagram.

5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки

5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки

5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки

Даша і Валерій Бондарі (фото: instagram.com/savinadasha)

Анастасія Томазова

Дружина українського футболіста та голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна Анастасія Томазова також має немаленьку аудиторію в Instagram.

У ЗМІ її часто порівнюють з обраницею зіркового португальця Кріштіану Роналду Джорджіною Родрігес.

"Вона затьмарить наречену Роналду", - вважають деякі.

5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки

5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки

5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки

Анастасія Томазова з чоловіком (фото: instagram.com/a.nastasica)

Дарина Сваток

Дружина захисника збірної України та СК Дніпро-1 Олександра Сватка Дар'я регулярно тішить підписників Instagram і TikTok якісним контентом.

У другій соцмережі, в якій вона ділиться своїми танцювальними відео, за обраницею футболіста слідкує понад 100 тисяч користувачів.

@daaaaadii

Текст сами придумайте

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Зарядка

Tell Ur GF - Lay Bankz

Маргарита Степаненко

Дружина гравця донецького "Шахтаря" Тараса Степаненка Маргарита вже відома як кулінарна блогерка в Instagram, так і в лайфстайлі.

Жінка демонструє загалом епізоди з сімейного життя багатодітної сім'ї, а також викладає відео, в яких ділиться своїм кулінарним досвідом.

На її сторінку в цій соцмережі підписано понад 40 тисяч шанувальників.

5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки

5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки

5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки

Маргарита Степаненко з родиною (фото: instagram.com/m_stepanenko)

Раніше ми розповідали, як виглядають і чим займаються дружини футболістів збірної України.

Також ми писали про топ-5 найкрасивіших других половинок футболістів.

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