5 дружин українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки
Вже зовсім скоро розпочинається чемпіонат Європи, який пройде в Німеччині. Для "синьо-жовтих" турнір стартує 17 червня. Разом із мільйонами глядачів за грою футболістів на полі спостерігатимуть і їхні віддані вболівальниці - дружини гравців збірних. Дехто з них за популярністю не поступається своїм знаменитим другим половинкам!
Про кого йде мова - розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Влада Седан
Журналістка і блогерка Влада Седан, яка є дружиною захисника "Аресенала" Олександра Зінченка, здобула величезну популярність, коли збірна України отримала право виступати на чемпіонаті Європи у Франції 2016 року.
Саме на трибунах французьких стадіонів помітили вродливу білявку у формі збірної України та з прапором.
У результаті Влада зібрала навколо свого життя 711 тисяч підписників, які із задоволенням стежать за її повсякденним і професійним життям.
Влада Седан з родиною (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Даша Бондар (Савіна)
Даша Савіна стала відомою, коли українська футбольна спільнота дізналася про її стосунки з форвардом "Динамо" Владиславом Супрягою.
Незабаром після їхнього розриву Даша почала зустрічатися із захисником донецького "Шахтаря" Валерієм Бондарем, який згодом став її чоловіком.
У 2021 році дівчина дебютувала у ролі ведучої на телебаченні.
На сьогодні вона має найбільшу після Влади Седан аудиторію серед коханих українських футболістів - 447 тисяч підписників у самому тільки Instagram.
Даша і Валерій Бондарі (фото: instagram.com/savinadasha)
Анастасія Томазова
Дружина українського футболіста та голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна Анастасія Томазова також має немаленьку аудиторію в Instagram.
У ЗМІ її часто порівнюють з обраницею зіркового португальця Кріштіану Роналду Джорджіною Родрігес.
"Вона затьмарить наречену Роналду", - вважають деякі.
Анастасія Томазова з чоловіком (фото: instagram.com/a.nastasica)
Дарина Сваток
Дружина захисника збірної України та СК Дніпро-1 Олександра Сватка Дар'я регулярно тішить підписників Instagram і TikTok якісним контентом.
У другій соцмережі, в якій вона ділиться своїми танцювальними відео, за обраницею футболіста слідкує понад 100 тисяч користувачів.
@daaaaadii
Текст сами придумайтеoriginal sound - GrooveGenius
@daaaaadii
ЗарядкаTell Ur GF - Lay Bankz
Маргарита Степаненко
Дружина гравця донецького "Шахтаря" Тараса Степаненка Маргарита вже відома як кулінарна блогерка в Instagram, так і в лайфстайлі.
Жінка демонструє загалом епізоди з сімейного життя багатодітної сім'ї, а також викладає відео, в яких ділиться своїм кулінарним досвідом.
На її сторінку в цій соцмережі підписано понад 40 тисяч шанувальників.
Маргарита Степаненко з родиною (фото: instagram.com/m_stepanenko)
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