Что известно об Оливии Хенсон, которая вышла замуж за герцога Вестминстерского

Оливия Хенсон - аристократка, старшая дочь Руперта Хэнсона, потомка банкирской династии Хоар, и Кэролайн Хэнсон, маркизы Бристоля.

В юности Оливия училась в престижной школе Мальборо, которую также окончили Кейт Миддлтон и принцесса Евгения.

Затем она поступила в Тринити-колледж в Дублине, где изучала испаноязычные исследования и итальянский язык.

Основанный в 1592 году Елизаветой I, Тринити-колледж считается одним из самых престижных учебных заведений в Ирландии и Великобритании.

Колледж часто упоминается в литературе, например, герои романа "Нормальные люди" Салли Руни, как и сама писательница, учились там.

What absolute stunning photo of wife of the Duke Westminster Hugh Grosvenor Olivia Henson pic.twitter.com/eDIITdIKun Опубликовано в Lee Hood (@Mofoman360) . June 8, 2024