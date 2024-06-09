Что известно об Оливии Хенсон, которая вышла замуж за герцога Вестминстерского

В Великобритании состоялась свадьба года: один из самых состоятельных женихов Соединенного Королевства, миллиардер и близкий друг принца Уильяма герцог Вестминстерский Хью Гросвенор, женился на Оливии Хенсон. В то время как о 33-летнем женихе есть множество информации в прессе, о его избраннице известно гораздо меньше.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает основные факты о новой Вестминстерской герцогине.
Оливия Хенсон - аристократка, старшая дочь Руперта Хэнсона, потомка банкирской династии Хоар, и Кэролайн Хэнсон, маркизы Бристоля.
В юности Оливия училась в престижной школе Мальборо, которую также окончили Кейт Миддлтон и принцесса Евгения.
Затем она поступила в Тринити-колледж в Дублине, где изучала испаноязычные исследования и итальянский язык.
Основанный в 1592 году Елизаветой I, Тринити-колледж считается одним из самых престижных учебных заведений в Ирландии и Великобритании.
Колледж часто упоминается в литературе, например, герои романа "Нормальные люди" Салли Руни, как и сама писательница, учились там.
What absolute stunning photo of wife of the Duke Westminster Hugh Grosvenor Olivia Henson pic.twitter.com/eDIITdIKun Опубликовано в Lee Hood (@Mofoman360) . June 8, 2024
Оливия Хенсон не активна в соцсетях, по крайней мере, публично, но на ее странице в LinkedIn указано, что она свободно владеет испанским языком и имеет базовые знания итальянского.
The Duchess of Westminster,
Olivia Grosvenor (nee: Henson) #DukeAnd DuchessOfWestminster pic.twitter.com/s620NAcsgT — (@LairdOfTheManor) Июнь 7, 2024
31-летняя Оливия Хенсон работает старшим менеджером по работе с клиентами в лондонской компании Belazu, специализирующейся на производстве этических продуктов питания.
Ранее она занимала позиции в других компаниях, производящих экологически чистые и здоровые продукты, такие как Daily Dose Juices и No. 1 Rosemary Water.
Так, многие считают, что Хенсон и Миддлтон похожи как внешне, так и по характеру. По мнению некоторых, это неудивительно, ведь принц Уильям и Хью Гросвенор дружат с детства, а значит у них могут быть схожие предпочтения в выборе партнеров.
Известно, что познакомилась она с герцогом Вестминстерским через общих друзей в 2021 году, а о помолвке объявили весной 2023 года.
7 июня состоялась их свадьба, на которую были приглашены 400 человек, включая членов британской королевской семьи.
Надежда, чтобы посмотреть , что в бревенке Westminster и Miss Olivia Henson вся в @ChesterCath Full pics : https://t.co/FzjP2uHfbA Июнь 7, 2024
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