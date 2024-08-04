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На що варто звернути увагу при покупці пельменів, щоб не нашкодити здоров'ю

Як вибрати якісні пельмені в магазині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Заморожені "магазинні" пельмені іноді служать справжньою паличкою-виручалочкою для господинь. Важливу роль відіграє якість продукту, тому при виборі готових пельменів потрібно звертати увагу на кілька ознак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Людмили Матішинець.

Як купити якісні пельмені

За словами експерта, їжу демонізувати не можна. Пельмені це нормальна страва, якщо її збалансувати овочами і їсти не варто кожного дня.

В першу чергу потрібно подивитися на зовнішній вигляд продукту, наприклад, хороші пельмені мають світлий відтінок, на них немає тріщин від постійного заморожування-розморожування і вони окремо лежать в упаковці один від одного.

Якщо вироби змерзлися між собою або в упаковці є кристали льоду - їх заморозили або зберігали неправильно. Не купуйте такі товари - ризикуєте отруїтися.

Також при покупці готових пельменів варто звертати увагу на термін придатності та уважно читати етикетку. 

Що повинно бути у складі

Щоб обрати якісні пельмені потрібно звертати увагу на склад, бажано, щоб він був максимально наближений до домашнього.

Зокрема, у складі повинно бути: звичайне тісто без добавок (мука, яйце, вода, сіль, олія) і щоб м‘ясо було не механічного чи ручного обвалювання.

Експерт зазначила, що м'ясо механічного обвалювання це по суті м’ясо разом з подрібненими відходами, типу жилок, кісток та жиру.

Не менш важливий показник якості пельменів - співвідношення тіста та фаршу. У якісніших напівфабрикатах вміст фаршу від 50% до 60% (у пельменях більше фаршу, ніж тіста).

До того ж слід довіряти вже перевіреним торгівельним маркам та виробникам, а також можна вивчити відгуки в інтернеті від інших покупців.

Якщо вартість кілограма пельменів менша, ніж вартість 0,5 кг м’яса (з якого, імовірно, складається їх начинка), то напевно це не дуже якісний продукт.

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