На що варто звернути увагу при покупці пельменів, щоб не нашкодити здоров'ю

Заморожені "магазинні" пельмені іноді служать справжньою паличкою-виручалочкою для господинь. Важливу роль відіграє якість продукту, тому при виборі готових пельменів потрібно звертати увагу на кілька ознак.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Людмили Матішинець.
За словами експерта, їжу демонізувати не можна. Пельмені це нормальна страва, якщо її збалансувати овочами і їсти не варто кожного дня.
В першу чергу потрібно подивитися на зовнішній вигляд продукту, наприклад, хороші пельмені мають світлий відтінок, на них немає тріщин від постійного заморожування-розморожування і вони окремо лежать в упаковці один від одного.
Якщо вироби змерзлися між собою або в упаковці є кристали льоду - їх заморозили або зберігали неправильно. Не купуйте такі товари - ризикуєте отруїтися.
Також при покупці готових пельменів варто звертати увагу на термін придатності та уважно читати етикетку.
Щоб обрати якісні пельмені потрібно звертати увагу на склад, бажано, щоб він був максимально наближений до домашнього.
Зокрема, у складі повинно бути: звичайне тісто без добавок (мука, яйце, вода, сіль, олія) і щоб м‘ясо було не механічного чи ручного обвалювання.
Експерт зазначила, що м'ясо механічного обвалювання це по суті м’ясо разом з подрібненими відходами, типу жилок, кісток та жиру.
Не менш важливий показник якості пельменів - співвідношення тіста та фаршу. У якісніших напівфабрикатах вміст фаршу від 50% до 60% (у пельменях більше фаршу, ніж тіста).
До того ж слід довіряти вже перевіреним торгівельним маркам та виробникам, а також можна вивчити відгуки в інтернеті від інших покупців.
Якщо вартість кілограма пельменів менша, ніж вартість 0,5 кг м’яса (з якого, імовірно, складається їх начинка), то напевно це не дуже якісний продукт.
Раніше ми повідомляли, з чим, окрім фаршу, можна приготувати пельмені.
Також ми писали, що пельмені ніколи не розваляться, якщо додати всього один компонент.