На що варто звернути увагу при покупці пельменів, щоб не нашкодити здоров'ю

Як купити якісні пельмені

За словами експерта, їжу демонізувати не можна. Пельмені це нормальна страва, якщо її збалансувати овочами і їсти не варто кожного дня.

В першу чергу потрібно подивитися на зовнішній вигляд продукту, наприклад, хороші пельмені мають світлий відтінок, на них немає тріщин від постійного заморожування-розморожування і вони окремо лежать в упаковці один від одного.

Якщо вироби змерзлися між собою або в упаковці є кристали льоду - їх заморозили або зберігали неправильно. Не купуйте такі товари - ризикуєте отруїтися.

Також при покупці готових пельменів варто звертати увагу на термін придатності та уважно читати етикетку.

Що повинно бути у складі

Щоб обрати якісні пельмені потрібно звертати увагу на склад, бажано, щоб він був максимально наближений до домашнього.

Зокрема, у складі повинно бути: звичайне тісто без добавок (мука, яйце, вода, сіль, олія) і щоб м‘ясо було не механічного чи ручного обвалювання.

Експерт зазначила, що м'ясо механічного обвалювання це по суті м’ясо разом з подрібненими відходами, типу жилок, кісток та жиру.

Не менш важливий показник якості пельменів - співвідношення тіста та фаршу. У якісніших напівфабрикатах вміст фаршу від 50% до 60% (у пельменях більше фаршу, ніж тіста).

До того ж слід довіряти вже перевіреним торгівельним маркам та виробникам, а також можна вивчити відгуки в інтернеті від інших покупців.

Якщо вартість кілограма пельменів менша, ніж вартість 0,5 кг м’яса (з якого, імовірно, складається їх начинка), то напевно це не дуже якісний продукт.