З чим, окрім фаршу, приготувати пельмені: 5 варіантів начинок
Пельмені - проста і водночас ідеальна їжа. Зазвичай пельмені начиняють фаршем. Однак, зараз є багато цікавих та найбільш вдалих варіантів начинок, які сподобаються кожному.
Яку смачну начинку для пельменів можна обрати - читайте на Styler нижче.
Гриби зі шпинатом
Щоб зробити таку смачну начинку для пельменів, необхідно змішати гриби (можна печериці), шпинат, цибулю, часник та додати спеції та сіль до свого смаку.
Потім замісити тісто з борошна, яєць та води, розкатати його та вирізати кола. На кожне коло потрібно покласти трохи начинки та зліпити пельмені.
Свіжі овочі
Така начинка дуже незвична, адже усі звикли, що у пельменях має бути м'ясо. Однак, овочі корисні для організму, тому мають бути у раціоні.
Для цього рецепту потрібно нарізати свіжі овочі (морква, буряк, капуста) і змішати їх із зеленню та спеціями.
Сир та зелень
Змішайте сир, кріп, петрушку та додайте часник та спеції. Далі замісіть тісто та зліпіть пельмені. Їх можна заморозити та зварити у киплячій підсоленій воді.
Курка з грибами
Для цього потрібно нарізати куряче філе та печериці, обсмажити окремо на сковороді, додати цибулю, часник та спеції до свого смаку. Далі змішайте всі інгредієнти разом, зліпіть пельмені та зваріть.
З гарбузом та морквою
Гарбуз і моркву потрібно очистити, натерти на дрібній тертці, перемішати і запекти в духовці до готовності. Потім все змішати з сиром, зеленню та яйцем. В кінці готові пельмені необхідно варити в підсоленій воді до готовності.
Раніше ми повідомляли, як варити пельмені, щоб вони не розвалювались.
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