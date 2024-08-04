На что стоит обратить внимание при покупке пельменей, чтобы не навредить здоровью

Как купить качественные пельмени

По словам эксперта, еду демонизировать нельзя. Пельмени это нормальное блюдо, если его сбалансировать овощами и есть не стоит каждый день.

В первую очередь нужно посмотреть на внешний вид продукта, например хорошие пельмени имеют светлый оттенок, на них нет трещин от постоянной заморозки-размораживания и они отдельно лежат в упаковке друг от друга.

Если изделия замерзли между собой или в упаковке есть кристаллы льда - их заморозили или хранили неправильно. Не покупайте такие товары - рискуете отравиться.

Также при покупке готовых пельменей следует обращать внимание на срок годности и внимательно читать этикетку.

Что должно быть в составе

Чтобы выбрать качественные пельмени, нужно обращать внимание на склад, желательно, чтобы он был максимально приближен к домашнему.

В частности, в составе должно быть: обычное тесто без добавок (мука, яйцо, вода, соль, растительное масло) и чтобы мясо было не механического или ручного обваливания.

Эксперт отметила, что мясо механического обрушения это по сути мясо вместе с измельченными отходами, типа жилок, костей и жира.

Не менее важный показатель качества пельменей - соотношение теста и фарша. В более качественных полуфабрикатах содержание фарша от 50% до 60% (в пельменях больше фарша, чем теста).

К тому же, следует доверять уже проверенным торговым маркам и производителям, а также можно изучить отзывы в интернете от других покупателей.

Если стоимость килограмма пельменей меньше стоимости 0,5 кг мяса (из которого, вероятно, состоит их начинка), то наверняка это не очень качественный продукт.