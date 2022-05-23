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Пельмени никогда не развалятся, если добавить всего один компонент

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Понедельник 23 мая 2022 09:00
Пельмени никогда не развалятся, если добавить всего один компонент Фото: пельмени готовить надо таким способом (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

"Правильные" пельмени не будут разваливаться при варке, тесто будет мягким и эластичным, если запомнить одно важное правило.

Об этом сообщает Prostoway.

Существует много рецептов домашних пельменей. И у каждой хозяйки свой секрет. Например, пельмени на заварном тесте, будут нежными, но при варке будут распадаться. Если добавить больше муки, яиц, тесто будет слишком тугим. Кто-то для эластичности добавляет масло.

Однако эксперты советуют использовать воду не комнатной температуры, а очень холодную, даже ледяную.

На первый взгляд кажется, что с помощью воды вряд ли можно отрегулировать вкус будущего блюда. Но объяснение очень простое - мука с холодной водой взаимодействует иначе.

Как работает холодная вода

Если температура жидкости низкая, то для мучной основы будет характерна эластичность и нежность.

У вас не возникнет проблем с раскаткой теста, оно будет пластичным, а пельмени не разварятся и сохранят идеальную форму даже в кипятке.

Помните о соотношении ингредиентов

Добавьте на 200 миллилитров ледяной воды - два стакана муки и пару столовых ложек масла, 1 яйцо, немного соли и немного сахара для баланса вкуса. И идеальные пельмени вам гарантированы.

Ранее мы писали, как приготовить пельмени без кастрюль и сковородок.

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