UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що варто підготувати для домашніх тварин на Новий рік, щоб уникнути неприємностей

Чим не можна годувати домашніх тварин (freepik )
Автор: Тетяна Самарук

Під час святкування Нового року важливо слідкувати за харчування домашніх улюбленців та не давати їм заборонену їжу зі столу. Деякі страви можуть завдати їм великої шкоди.

Про це повідомила ветеринар та зоопсихолог Лідія Лободіна в Instagram.

Що може нашкодити тваринам

Зазвичай для приготування святкового столу частими інгредієнтами є олія, багато спецій і соусів.

Також на новорічному столі завжди є велика кількість солодощів, у тому числі шоколадних.

Для тварин така різноманітність продуктів несе велику небезпеку. Ветеринар нагадала, що кішкам та собакам не можна давати дуже солону, жирну, а також гостру, смажену та копчену їжу.

Які проблеми виникнуть

Неправильне харчування може призвести до:

  • розладів травлення;
  • отруєння;
  • панкреатиту;
  • розширення або завороту шлунка.

Щоб уникнути проблем, у жодному разі не годуйте улюбленця приготовленою святковою їжею.

Також важливо завчасно попередити гостей про те, що тварину не можна годувати їжею зі столу.

Щоб порадувати домашню тварину, краще заздалегідь підготуйте для нього ласощі:

  • Запечене філе курки або індички;
  • Домашнє печиво для собак;
  • Готові ласощі;
  • Сушене м'ясо, медальйони, легені/печінка, рубець;
  • Сушені сухожилля, трахея, бичачий корінь;
  • Вітамінні ласощі;
  • Консерву або паштет.

Раніше ми повідомляли, як уберегти новорічну ялинку, якщо в будинку живе кіт.

Також ми писали, чому собаки на одних людей гавкають, а на інших - ні.

Читайте РБК-Україна в Google News
собакадомашні тариниНовий рік