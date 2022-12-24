Як уберегти новорічну ялинку, якщо в будинку живе кіт: найпростіші поради

Власники котів знають, що новорічна ялинка може перетворитися на головний біль, якщо в будинку живе кіт. Або кілька котів. Або кіт та собака. Зазвичай у таких сім'ях ялинку прикрашають в останню чергу, а прибирають одразу після свят.

Як уберегти ялинку з іграшками та гірляндами від котів – читайте у матеріалі нижче.

Як прикрашати ялинку, якщо є кіт

Досвідчені кошатники запасаються на новорічні свята іграшками, які не б'ються і які не можна проковтнути. Якщо є така можливість – ялинку ставлять штучну, невелику та вище – там, куди кіт застрибнути не зможе.

Всі іграшки повинні бути міцно закріплені на гілках – для цього можна використовувати канцелярські скріпки або металеві вусики усередині самих іграшок. Якщо іграшка міцно закріплена – кіт не зможе збити її лапою.

Дощики - зло, і коти люблять їх пожувати. Тому варто прибрати ці прикраси з вашого списку. Замість такого дощику можна повісити гірлянду з паперу чи іншого матеріалу, який коти не шанують.

Пам'ятайте, що коти дуже винахідливі, особливо якщо щось викликає у них інтерес. Тому варто зробити так, щоб ялинка їм не була цікавою – ні іграшками, ні запахом.

Як захистити ялинку від кота

Розпилювач зі звичайною водою. Використовуйте розпилювач щоразу, коли кіт намагається атакувати ялинку. Спостерігайте за поведінкою свого улюбленця: коти планують напад і чекають на момент, щоб учепити лапою дощик або іграшку. Намагайтеся потрапити водою коту на спину – це дасть йому зрозуміти, що ялинку чіпати не можна.

Дзвінкі ключі. За допомогою зв'язки ключів або іншого предмета, який може злякати кота, можна відучити тварину від багатьох речей, у тому числі від зазіхань на ялинку. Як тільки кіт підходить до ялинки, кидайте ключі на підлогу. Тварини бояться несподіваних гучних звуків. Декілька разів процедуру доведеться повторити, щоб кіт запам'ятав взаємозв'язок.

Ялинкові прикраси – не іграшка. Хазяї тварин не замислюються про те, що загравання ялинковими прикрасами з котом можуть обернутися неприємною історією. Не дражніть кота гірляндами або кульками та не пропонуйте йому пограти такими предметами. Коли іграшки та гірлянди опиняться на ялинці, коти вважатимуть, що і там ними можна пограти.

Сховайте нижню частину дерева. Щоб коти не дерлися по високій ялинці нагору - закрийте всі доступи до ствола. Це може бути тканина, загородка з картону або шарудливий матеріал, наприклад, фольга - все, що не до смаку коту та його кігтям. На нижні гілки ялинки не вішайте дощик чи іграшки, які можна дістати.

Ароматні відлякувачі. Використовуйте запахи, які не до смаку вашому коту. Це може бути спеціальний розчин за типом "кіт-стоп" або натуральні аромати. Коти не виносять запахи перцевої м'яти, лимона, мандаринів та багато інших ефірних олій. Капніть пару крапель на нижні гілки дерев - це відіб'є бажання чіпати ялинку.

Ще можна розкласти під ялинкою те, що коту не до смаку, але має аромат - мандарини, апельсини, арома-свічки чи палички.