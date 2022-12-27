Что стоит подготовить для домашних животных на Новый год, чтобы избежать неприятностей

Во время празднования Нового года важно следить за питанием домашних питомцев и не давать им запрещенную еду со стола. Некоторые блюда могут причинить им большой вред.
Об этом сообщила ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram.
Обычно для приготовления праздничного стола частыми ингредиентами являются растительное масло, много специй и соусов.
Также на новогоднем столе всегда есть большое количество сладостей, в том числе шоколадных.
Для животных такое разнообразие продуктов представляет большую опасность. Ветеринар напомнила, что кошкам и собакам нельзя давать очень соленую, жирную, а также острую, жареную и копченую пищу.
Неправильное питание может привести к:
Чтобы избежать проблем, ни в коем случае не кормите любимца приготовленной праздничной едой.
Также важно раньше времени предупредить гостей о том, что животное нельзя кормить едой со стола.
Чтобы порадовать домашнее животное, лучше заранее подготовьте для него лакомство:
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