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Что стоит подготовить для домашних животных на Новый год, чтобы избежать неприятностей

Чем нельзя кормить домашних животных (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время празднования Нового года важно следить за питанием домашних питомцев и не давать им запрещенную еду со стола. Некоторые блюда могут причинить им большой вред.

Об этом сообщила ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram.

Что может навредить животным

Обычно для приготовления праздничного стола частыми ингредиентами являются растительное масло, много специй и соусов.

Также на новогоднем столе всегда есть большое количество сладостей, в том числе шоколадных.

Для животных такое разнообразие продуктов представляет большую опасность. Ветеринар напомнила, что кошкам и собакам нельзя давать очень соленую, жирную, а также острую, жареную и копченую пищу.

Какие проблемы возникнут

Неправильное питание может привести к:

  • расстройству пищеварения;
  • отравлению;
  • панкреатите;
  • расширение или заворот желудка.

Чтобы избежать проблем, ни в коем случае не кормите любимца приготовленной праздничной едой.

Также важно раньше времени предупредить гостей о том, что животное нельзя кормить едой со стола.

Чтобы порадовать домашнее животное, лучше заранее подготовьте для него лакомство:

  • Запеченное филе курицы или индейки;
  • Домашнее печенье для собак;
  • Готовое лакомство;
  • Сушеное мясо, медальоны, легкие/печень, рубец;
  • Сушеные сухожилия, трахея, бычий корень;
  • Витаминное лакомство;
  • Консервы или паштет.

Раньше мы сообщали, как уберечь новогоднюю елку, если в доме живет кот.

Также мы писали, почему собаки на одних людей лают, а на других - нет.

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