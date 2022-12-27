Что стоит подготовить для домашних животных на Новый год, чтобы избежать неприятностей

Что может навредить животным

Обычно для приготовления праздничного стола частыми ингредиентами являются растительное масло, много специй и соусов.

Также на новогоднем столе всегда есть большое количество сладостей, в том числе шоколадных.

Для животных такое разнообразие продуктов представляет большую опасность. Ветеринар напомнила, что кошкам и собакам нельзя давать очень соленую, жирную, а также острую, жареную и копченую пищу.

Какие проблемы возникнут

Неправильное питание может привести к:

расстройству пищеварения;

отравлению;

панкреатите;

расширение или заворот желудка.

Чтобы избежать проблем, ни в коем случае не кормите любимца приготовленной праздничной едой.

Также важно раньше времени предупредить гостей о том, что животное нельзя кормить едой со стола.

Чтобы порадовать домашнее животное, лучше заранее подготовьте для него лакомство: