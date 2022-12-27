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Що варто підготувати для домашніх тварин на Новий рік, щоб уникнути неприємностей

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Вівторок 27 грудня 2022 15:28
Що варто підготувати для домашніх тварин на Новий рік, щоб уникнути неприємностей Чим не можна годувати домашніх тварин (freepik )
Автор: Тетяна Самарук

Під час святкування Нового року важливо слідкувати за харчування домашніх улюбленців та не давати їм заборонену їжу зі столу. Деякі страви можуть завдати їм великої шкоди.

Про це повідомила ветеринар та зоопсихолог Лідія Лободіна в Instagram.

Що може нашкодити тваринам

Зазвичай для приготування святкового столу частими інгредієнтами є олія, багато спецій і соусів.

Також на новорічному столі завжди є велика кількість солодощів, у тому числі шоколадних.

Для тварин така різноманітність продуктів несе велику небезпеку. Ветеринар нагадала, що кішкам та собакам не можна давати дуже солону, жирну, а також гостру, смажену та копчену їжу.

Які проблеми виникнуть

Неправильне харчування може призвести до:

  • розладів травлення;
  • отруєння;
  • панкреатиту;
  • розширення або завороту шлунка.

Щоб уникнути проблем, у жодному разі не годуйте улюбленця приготовленою святковою їжею.

Також важливо завчасно попередити гостей про те, що тварину не можна годувати їжею зі столу.

Щоб порадувати домашню тварину, краще заздалегідь підготуйте для нього ласощі:

  • Запечене філе курки або індички;
  • Домашнє печиво для собак;
  • Готові ласощі;
  • Сушене м'ясо, медальйони, легені/печінка, рубець;
  • Сушені сухожилля, трахея, бичачий корінь;
  • Вітамінні ласощі;
  • Консерву або паштет.

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