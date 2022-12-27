Что стоит подготовить для домашних животных на Новый год, чтобы избежать неприятностей
Во время празднования Нового года важно следить за питанием домашних питомцев и не давать им запрещенную еду со стола. Некоторые блюда могут причинить им большой вред.
Об этом сообщила ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram.
Что может навредить животным
Обычно для приготовления праздничного стола частыми ингредиентами являются растительное масло, много специй и соусов.
Также на новогоднем столе всегда есть большое количество сладостей, в том числе шоколадных.
Для животных такое разнообразие продуктов представляет большую опасность. Ветеринар напомнила, что кошкам и собакам нельзя давать очень соленую, жирную, а также острую, жареную и копченую пищу.
Какие проблемы возникнут
Неправильное питание может привести к:
- расстройству пищеварения;
- отравлению;
- панкреатите;
- расширение или заворот желудка.
Чтобы избежать проблем, ни в коем случае не кормите любимца приготовленной праздничной едой.
Также важно раньше времени предупредить гостей о том, что животное нельзя кормить едой со стола.
Чтобы порадовать домашнее животное, лучше заранее подготовьте для него лакомство:
- Запеченное филе курицы или индейки;
- Домашнее печенье для собак;
- Готовое лакомство;
- Сушеное мясо, медальоны, легкие/печень, рубец;
- Сушеные сухожилия, трахея, бычий корень;
- Витаминное лакомство;
- Консервы или паштет.
Раньше мы сообщали, как уберечь новогоднюю елку, если в доме живет кот.
Также мы писали, почему собаки на одних людей лают, а на других - нет.