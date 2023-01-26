Що не варто давати дітям на сніданок: це варто запам'ятати батькам

Чи варто давати дітям на сніданок каші (freepik)

Зазвичай батьки на сніданок дітям дають каші, адже це швидко, зручно та економно. Однак, вони не зовсім корисні для дитячого організму та мають деякі недоліки.

Про це повідомила нутриціолог Аліна Адамович в Instagram.

Чи корисно їсти кашу на сніданок За словами експерта, каша на сніданок представляє: не підготоване зерно, яке містить антипоживні речовини, які завдають шкоди кишківнику та здоров’ю вцілому;

високий глікемічний індекс;

мінімальна кількість клітковини (каші швидкого приготування);

коров‘яче молоко (пастеризація, реакції непереносимості, інсулінова відповідь);

велика кількість вуглеводів робить такий сніданок схожим на десерт (додавання цукру, сиропів, фруктів). Дитячі перемелені в борошно каші викликають ще більший ріст цукру, не вчать дітей жувати та освоювати текстурну їжу. Загалом каші на сніданок мають деякий негативний вплив на здоров'я, а саме: відчуття голоду з’являється дуже швидко, а також тяга до солодкого та вуглеводного;

спробуйте один день поснідати солодкою кашею, а другий - білково-жировою їжею та зрівняйте рівень енергії та відчуття голоду;

ріст та падіння цукру в крові (в перспективі - метаболічний синдром, діабет, порушення мікрофлори та інші хронічні захворювання);

дитина звикає до каш на сніданок та не хоче пробувати нічого нового. Необхідно урізноманітнювати продукти на сніданок, коли закладаються основи харчової поведінки та раціону. За яких умов каші корисні Каші можуть бути корисними на сніданок, якщо це: gluten free каші (не манка);

якщо це цільне зерно, яке попередньо було правильно підготовлене (замочене);

якщо каша - не основа сніданку, а лиш його частина;

якщо ви збалансуєте кашу хорошими жирами та білком, або хоча б ягодами та горіхами замість фруктів та сиропів.