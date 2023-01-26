Что не стоит давать детям на завтрак: это следует запомнить родителям
Стоит ли давать детям на завтрак каши (freepik)
Обычно родители на завтрак детям дают каши, ведь это быстро, удобно и экономно. Однако они не совсем полезны для детского организма и имеют некоторые недостатки.
Об этом сообщила нутрициолог Алина Адамович в Instagram.
Полезно ли есть кашу на завтрак
По словам эксперта, каша на завтрак представляет:
- не подготовленное зерно, содержащее антипитательные вещества, которые наносят вред кишечнику и здоровью в целом;
- высокий гликемический индекс;
- минимальное количество клетчатки (каши быстрого приготовления);
- коровье молоко (пастеризация, реакции непереносимости, инсулиновый ответ);
- большое количество углеводов делает такой завтрак похожим на десерт (добавление сахара, сиропов, фруктов).
Детские перемолотые в муку каши вызывают еще больший рост сахара, не учат детей жевать и осваивать текстурную пищу.
В общем, каши на завтрак оказывают некоторое негативное влияние на здоровье, а именно:
- ощущение голода появляется очень быстро, а также тяга к сладкому и углеводному;
- попробуйте один день позавтракать сладкой кашей, а второй -– белково-жировой пищей и сравните уровень энергии и чувство голода;
- рост и падение сахара в крови (в перспективе - метаболический синдром, диабет, нарушение микрофлоры и другие хронические заболевания);
- ребенок привыкает к кашам на завтрак и не хочет пробовать ничего нового. Необходимо разнообразить продукты на завтрак, когда закладываются основы пищевого поведения и рациона.
При каких условиях каши полезны
Каши могут быть полезны на завтрак, если это:
- gluten free каши (не манка);
- если это цельное зерно, предварительно правильно подготовленное (замоченное);
- если каша - не основа завтрака, а лишь его часть;
- если вы сбалансируете кашу хорошими жирами и белком или хотя бы ягодами и орехами вместо фруктов и сиропов.
Ранее эксперт называла 5 каш, которые запрещено есть на завтрак.
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