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Что не стоит давать детям на завтрак: это следует запомнить родителям

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Четверг 26 января 2023 15:58
Что не стоит давать детям на завтрак: это следует запомнить родителям Стоит ли давать детям на завтрак каши (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно родители на завтрак детям дают каши, ведь это быстро, удобно и экономно. Однако они не совсем полезны для детского организма и имеют некоторые недостатки.

Об этом сообщила нутрициолог Алина Адамович в Instagram.

Полезно ли есть кашу на завтрак

По словам эксперта, каша на завтрак представляет:

  • не подготовленное зерно, содержащее антипитательные вещества, которые наносят вред кишечнику и здоровью в целом;
  • высокий гликемический индекс;
  • минимальное количество клетчатки (каши быстрого приготовления);
  • коровье молоко (пастеризация, реакции непереносимости, инсулиновый ответ);
  • большое количество углеводов делает такой завтрак похожим на десерт (добавление сахара, сиропов, фруктов).

Детские перемолотые в муку каши вызывают еще больший рост сахара, не учат детей жевать и осваивать текстурную пищу.

В общем, каши на завтрак оказывают некоторое негативное влияние на здоровье, а именно:

  • ощущение голода появляется очень быстро, а также тяга к сладкому и углеводному;
  • попробуйте один день позавтракать сладкой кашей, а второй -– белково-жировой пищей и сравните уровень энергии и чувство голода;
  • рост и падение сахара в крови (в перспективе - метаболический синдром, диабет, нарушение микрофлоры и другие хронические заболевания);
  • ребенок привыкает к кашам на завтрак и не хочет пробовать ничего нового. Необходимо разнообразить продукты на завтрак, когда закладываются основы пищевого поведения и рациона.

При каких условиях каши полезны

Каши могут быть полезны на завтрак, если это:

  • gluten free каши (не манка);
  • если это цельное зерно, предварительно правильно подготовленное (замоченное);
  • если каша - не основа завтрака, а лишь его часть;
  • если вы сбалансируете кашу хорошими жирами и белком или хотя бы ягодами и орехами вместо фруктов и сиропов.

Ранее эксперт называла 5 каш, которые запрещено есть на завтрак.

Также мы писали о секретном способе, который поможет сварить манную кашу без комочков.

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