Что не стоит давать детям на завтрак: это следует запомнить родителям

Стоит ли давать детям на завтрак каши (freepik)

Обычно родители на завтрак детям дают каши, ведь это быстро, удобно и экономно. Однако они не совсем полезны для детского организма и имеют некоторые недостатки.

Об этом сообщила нутрициолог Алина Адамович в Instagram.

Полезно ли есть кашу на завтрак По словам эксперта, каша на завтрак представляет: не подготовленное зерно, содержащее антипитательные вещества, которые наносят вред кишечнику и здоровью в целом;

высокий гликемический индекс;

минимальное количество клетчатки (каши быстрого приготовления);

коровье молоко (пастеризация, реакции непереносимости, инсулиновый ответ);

большое количество углеводов делает такой завтрак похожим на десерт (добавление сахара, сиропов, фруктов). Детские перемолотые в муку каши вызывают еще больший рост сахара, не учат детей жевать и осваивать текстурную пищу. В общем, каши на завтрак оказывают некоторое негативное влияние на здоровье, а именно: ощущение голода появляется очень быстро, а также тяга к сладкому и углеводному;

попробуйте один день позавтракать сладкой кашей, а второй -– белково-жировой пищей и сравните уровень энергии и чувство голода;

рост и падение сахара в крови (в перспективе - метаболический синдром, диабет, нарушение микрофлоры и другие хронические заболевания);

ребенок привыкает к кашам на завтрак и не хочет пробовать ничего нового. Необходимо разнообразить продукты на завтрак, когда закладываются основы пищевого поведения и рациона. При каких условиях каши полезны Каши могут быть полезны на завтрак, если это: gluten free каши (не манка);

если это цельное зерно, предварительно правильно подготовленное (замоченное);

если каша - не основа завтрака, а лишь его часть;

если вы сбалансируете кашу хорошими жирами и белком или хотя бы ягодами и орехами вместо фруктов и сиропов.