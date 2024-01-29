Що треба зробити для зняття напруги з ніг: проста порада

Після важкого дня або довгих прогулянок, ноги ніби "гудуть" і відчувається сильна напруга. Буває так, що напруга вже відчувається зранку і це пригнічує настрій людини.

Як можна зняти напругу з ніг та до коли треба звертатися до лікарів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради лікаря Юрія Габорця в Instagram.

Якщо напруга ввечері

Якщо напруга у ногах турбує ввечері, то лікар радить поставити 2 ванночки з морською сіллю - з теплою та прохолодною водою. Потрібно опускати ноги по пів хвилини - спочатку в одну ванночку, потім в другу.

Також допоможе масаж ніг після ванночок - можна зробити самому або когось попросити. Коли спите, то ноги потрібно покласти на підвищення, наприклад, на подушку, щоб був кращий відтік крові та лімфи.

З медичних препаратів можна використати на внутрішню поверхню ніг мазь троксевазин. Якщо є болі у суглобах, де стопа, то траумель та диклофенак - 5 днів.

Якщо напруга вдень

Юрій Габорець радить носити з собою на роботу змінне взуття - відкрите, щоб нога дихала. Також можна використовувати кросівки. А звичайне взуття, в якому ви ходите щодня, потрібно змінити на щось інше, більш зручне.

В перервах варто походити по сходах - два поверхи вгору та вниз, без ліфта. Або просто вийти на невелику прогулянку в обідню перерву. Можна ненадовго підняти ноги догори - як у фільмах ставлять ноги на край столу.

Якщо напруга зранку

Якщо скутість у ногах є зранку, то робіть обов'язково розминку. Також варто перевірити ноги на набряки. Для цього потрібно натиснути на ногу та подивитися, чи не має від пальця сліду чи вм'ятини.

Коли варто до лікаря

Якщо зранку є вм'ятина та набряки, то потрібно перевірити нирки, здати загальний аналіз сечі. Якщо набряки є ввечері, то варто перевіритися на наявність венозної недостатності. Для цього роблять доплер вен нижніх кінцівок. Якщо все добре, то варто також виключити серцеву недостатність.

"Не захоплюєтесь сечогінними, щоб знати набряк, бо вони згущують кров, може бути ортостатичний колапс, запаморочення. Якщо бачите, що з втомлюваністю важко справлятись, то покажіться судинному хірургу чи травматологу", - радить Юрій Габорець.