Что нужно сделать для снятия напряжения с ног: простой совет

После тяжелого дня или долгих прогулок, ноги будто "гудят" и чувствуется сильное напряжение. Бывает так, что напряжение уже ощущается утром и это удручает настроение человека.

Как можно снять напряжение с ног и когда нужно обращаться к врачам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы врача Юрия Габрорца в Instagram.

Если напряжение вечером

Если напряжение в ногах беспокоит вечером, то врач советует поставить 2 ванночки с морской солью – с теплой и прохладной водой. Нужно опускать ноги по пол минуты – сначала в одну ванночку, затем в другую.

Также поможет массаж ног после ванночек – можно сделать самому или кого-то попросить. Когда спите, ноги нужно положить на повышение, например, на подушку, чтобы был лучший отток крови и лимфы.

Из медицинских препаратов можно использовать на внутреннюю поверхность ног троксевазин мазь. Если есть боли в суставах, где стопа, то траумель и диклофенак – 5 дней.

Если напряжение днем

Юрий Габорец советует носить с собой на работу сменную обувь – открытую, чтобы нога дышала. Также можно использовать кроссовки. А обычную обувь, в которой вы ходите каждый день, нужно сменить на что-то другое, более удобное.

В перерывах следует походить по лестнице – два этажа вверх и вниз, без лифта. Или просто выйти на небольшую прогулку в обеденный перерыв. Можно ненадолго поднять ноги вверх – как в фильмах ставят ноги на край стола.

Если напряжение утром

Если скованность в ногах утром, то делайте обязательно разминку. Также следует проверить ноги на отеки. Для этого нужно нажать на ногу и посмотреть, нет ли от пальца следа или вмятины.

Когда стоит к врачу

Если с утра есть вмятина и отеки, то нужно проверить почки, сдать общий анализ мочи. Если отеки вечером, то следует провериться на наличие венозной недостаточности. Для этого делают доплер вен нижних конечностей. Если все хорошо, то следует также исключить сердечную недостаточность.

"Не увлекаетесь мочегонными, чтобы знать отек, потому что они сгущают кровь, может быть ортостатический коллапс, головокружение. Если видите, что с утомляемостью трудно справляться, то покажитесь сосудистому хирургу или травматологу", - советует Юрий Габорец.