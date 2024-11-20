Що станеться, якщо ви перестанете чистити зуби?

Зуби потребують особливого та ретельного догляду. Якщо їх не чистити кожного дня, то можуть виникнути серйозні проблеми не тільки з ротовою порожниною, а й зі здоров'ям загалом.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що трапиться з зубами, якщо їх не чистити місяць і більше.

Стоматологи не даремно попереджають про необхідність чистити зуби саме 2 рази на день. Нехтуючи чищенням людина піддає власне здоров’я дуже серйозним небезпекам.

Що станеться, якщо не чистити місяць

У перші декілька днів може здатися неважливим, що ви пропустили щоденну рутину чищення зубів.

Однак через три дні після того, як ви не будете чистити зуби, ви помітите, що зуби починають покриватися плівкою.

Плівчасте, липке відчуття - це наліт, спричинений накопиченням бактерій. Чищення не тільки видаляє наліт, але й запобігає його утворенню.

Через тиждень відбудуться помітні зміни. Вироблення нальоту збільшується, і людина, безсумнівно, відчує слизькість. Також можна побачити накопичення, якщо подивитися в дзеркало. Через тиждень також з’явиться неприємний запах. Тоді стоматолог може побачити наявність захворювання ясен, яке називається гінгівітом.

Приблизно через місяць виникнуть вже серйозні зміни. Найпомітнішою проблемою є захворювання ясен - з'явиться набряк і почервоніння.

До чого призведе не чищення зубів рік

Якщо рік не чистити зуби, то людина зазнає серйозної шкоди здоров’ю. Виникне значний ризик карієсу та пародонтозу.

Однак, якщо не чистити зуби протягом десяти років, то це серйозно загрожує ускладненням здоров’я. Здоров’я ротової порожнини має вирішальне значення для боротьби з певними типами бактерій і збереження здоров’я.

Коли здоров’я наших зубів і ясен страждає, то такі явища, як пневмонія, можуть бути більш поширеними. Інші помітні проблеми, які можуть виникнути через відсутність чищення зубів, включають ішемічну хворобу серця, діабет та ускладнення під час вагітності.

Які ще проблеми можуть виникнути зі здоров’ям

Бактерії швидко поширюються по всьому тілу, викликаючи низку інших проблем зі здоров’ям. Деякі поширені захворювання, пов’язані з поганою гігієною ротової порожнини, включають: